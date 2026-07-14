Yeniçağ Gazetesi
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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar

Türk vatandaşlarının senelerdir şikayet ettiği kısa süreli Schengen vizeleri için yeni bir formül gündemde. AB ve Türkiye'nin üzerinde çalıştığı modele göre belirli kriterleri karşılayan başvuru sahiplerine önce 2, ardından 5 yıllık vize verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 1

Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununa yönelik yeni bir model üzerinde çalışılıyor. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı bilgilere göre, teknik çalışmaların bu hafta başlaması bekleniyor.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 2

Amaç, sık seyahat eden ve düzenli başvuru geçmişine sahip kişiler için tekrar eden vize başvurularını azaltmak ve konsolosluklardaki iş yükünü hafifletmek.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 3

'GÜVENİLİR KİŞİ' NASIL BELİRLENECEK?

Çalışmalar kapsamında 'güvenilir kişi' kategorisinin nasıl belirleneceği üzerinde duruluyor.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 4

İlk değerlendirmelerde borsada işlem gören şirketlerin yöneticileri ve sahipleri, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da araştırma yürüten akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler öne çıkan gruplar arasında bulunuyor.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 5

Planlanan modele göre bu kişilere ilk olarak 2 senelik, sonraki aşamadaysa 5 yıllık Schengen vizesi verilmesi bekleniyor.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 6

Yetkililer, uygulamanın hayata geçirilmesi halinde yıllık başvuru sayısında yüz binlerce seviyesinde düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.

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Türk vatandaşlara şartlı Schengen vizesi geliyor: İşte detaylar - Resim: 7

Düzenlemenin, tam vize serbestisi sağlanana kadar yaşanan mağduriyetleri azaltacak geçici bir çözüm olması hedefleniyor.

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