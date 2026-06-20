Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava

BİR YILDA 35 MİLYON GB DATA KULLANILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışan Türk Telekom’un Wi-Fi noktaları büyük ilgi görüyor. 2025 yılı verilerine göre 54 milyon kullanıcı, TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı. Elde edilen veriler, kesintisiz ve erişilebilir bağlantı sunan TT Wi-Fi noktalarının önemini bir kez daha ortaya koydu” denildi.