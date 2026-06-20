Yeniçağ Gazetesi
20 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava

Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel olarak 81 ilde ücretsiz internet hizmeti sunduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Kaynak: AA / DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 1

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel olarak 81 ildeki
binlerce noktada gün boyunca ücretsiz internet hizmeti sunduğunu duyurdu.

1 6
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 2

İletişimin herkes için erişilebilir olması ilkesiyle çalışmalarını sürdüren şirket, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere müzeler, kütüphaneler, stadyumlar, toplu taşıma gibi çok çeşitli Wi-Fi hizmeti sunuyor.

2 6
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 3

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü'nü kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 iline yayılan 7 bini aşkın noktada Wi-Fi noktasında ücretsiz internet deneyimi sunduğunu duyurdu.

3 6
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 4

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden değerlendirmesinde şunları söyledi: “Müşterilerimizi çağın en modern ve yenilikçi teknolojileriyle buluşturuyor, geliştirdiğimiz dijital servislerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ülkemizi uçtan uca fiber ağlarla donatıyor ve 81 ilin tamamında yüksek hızda internet sunarak Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz.

4 6
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 5

Özden, "Dünya Wi-Fi Günü'ne özel olarak, Türkiye geneline yayılan binlerce noktadaki Wi-Fi ağımızı ücretsiz hale getirerek kullanıcılarımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnsan odaklı stratejimiz doğrultusunda, dijital dünyanın sunduğu tüm zenginlikleri ve en yeni teknolojileri müşterilerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

5 6
Türk Telekom duyurdu: Bugün 81 ilde internet bedava - Resim: 6

BİR YILDA 35 MİLYON GB DATA KULLANILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışan Türk Telekom’un Wi-Fi noktaları büyük ilgi görüyor. 2025 yılı verilerine göre 54 milyon kullanıcı, TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı. Elde edilen veriler, kesintisiz ve erişilebilir bağlantı sunan TT Wi-Fi noktalarının önemini bir kez daha ortaya koydu” denildi.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro