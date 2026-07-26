İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya'nın yönetiminde faaliyet gösteren şirket, 2024 senesinde 107 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu
Türkiye'nin önde gelen ihracatçı tekstil firmalarından FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar sebebiyle konkordato sürecine girdi.Kaynak: Haber Merkezi
Armani başta olmak üzere birçok uluslararası markaya üretim gerçekleştiren şirketin konkordato başvurusu, hazır giyim ve tekstil sektöründe dikkat çekti.
MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Şirketin borçlarını yeniden yapılandırabilmek için gerçekleştirdiği başvuru sonrası mahkeme, 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Konkordato dosyasında Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş., TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticisi Selçuk Mehmet Kaya da yer aldı.
KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
Mahkeme kararı doğrultusunda süreci yürütmek üzere Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Resmi ilanın yayımlanmasının ardından alacaklılar için de yasal süreç başlamış oldu.