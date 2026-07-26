Yeniçağ Gazetesi
27 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu

Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu

Türkiye'nin önde gelen ihracatçı tekstil firmalarından FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar sebebiyle konkordato sürecine girdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 1

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya'nın yönetiminde faaliyet gösteren şirket, 2024 senesinde 107 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı.

1 6
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 2

Armani başta olmak üzere birçok uluslararası markaya üretim gerçekleştiren şirketin konkordato başvurusu, hazır giyim ve tekstil sektöründe dikkat çekti.

2 6
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 3

MAHKEMEDEN ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirketin borçlarını yeniden yapılandırabilmek için gerçekleştirdiği başvuru sonrası mahkeme, 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

3 6
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 4

Konkordato dosyasında Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş., TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticisi Selçuk Mehmet Kaya da yer aldı.

4 6
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 5

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme kararı doğrultusunda süreci yürütmek üzere Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

5 6
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya markalarına üretim yapıyordu - Resim: 6

Resmi ilanın yayımlanmasının ardından alacaklılar için de yasal süreç başlamış oldu.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro