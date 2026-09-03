Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı

Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı

Rusya, Türk şirketi Yamata’nın Tataristan’da yürüttüğü 2.1 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar lira) petrokimya projesini feshetti. Yüzde 65’i tamamlanan tesisteki sözleşmenin iptali sektörde yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 1

Rusya'da Türk şirketlerinin üstlendiği büyük ölçekli projelere yönelik iptal kararlarına bir yenisi eklendi.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl Kuzey Star’ın buz kırıcı projesini iptal eden Moskova yönetimi, bu kez Türk şirketi Yamata’nın Tataristan’da yürüttüğü 2.1 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar lira) petrokimya tesisi sözleşmesini feshetti.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 3

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre, Rus devletine ait petrokimya devi SIBUR bünyesindeki Nizhnekamskneftekhim, Ankara merkezli Yamata ile olan sözleşmesini sonlandırdı.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 4

Tataristan’da yapımı süren kauçuk ve plastik üretim hattı projesinin büyüklüğü, Rus basınına göre 182 milyar Ruble (yaklaşık 2.1 milyar dolar) değerindeydi.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 5

Projenin "Stiren Zinciri" inşaatının yüzde 65 oranında tamamlandığı ve tesisin 2028 yılında devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 6

Projenin fesih nedeni resmi olarak "yetersiz personel" şeklinde açıklanırken, Rus kaynakları çalışan maaşlarındaki gecikmelerin de bu süreci hızlandırdığını aktarıyor.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 7

Ayrıca Amur Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde Türk şirketi aleyhine 56 dava açıldığı belirtiliyor.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 8

İnşaat sahasında yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı projeyle, Rusya pazarının polistiren ve ABS plastiklerinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyordu.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 9

1999 yılında Ahmet Cengiz Duyar tarafından İstanbul’da kurulan Yamata, projeyle yılda 400 bin ton stiren ve 250 bin ton polistiren tedarik etmeyi planlıyordu.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 10

Rusya'da son yıllarda Türk taahhüt şirketlerinin projelerinde yaşanan fesihler dikkat çekiyor.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 11

Geçtiğimiz yıl Rosmorport, Kuzey Star Tersanesi ile imzaladığı 232 milyon dolarlık iki buz kırıcı gemi inşa sözleşmesini iptal etmişti.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 12

Öte yandan, Ukrayna savaşı sonrasında SIBUR, Tataristan’daki EP-600 etilen tesisi inşasını yürüten Türk Gemont şirketiyle de yollarını ayırmıştı.

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Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı - Resim: 13

Süreçte şirketin ofisinde FSB tarafından aramalar gerçekleştirilmişti.

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