Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı

Geçtiğimiz yıl Kuzey Star’ın buz kırıcı projesini iptal eden Moskova yönetimi, bu kez Türk şirketi Yamata’nın Tataristan’da yürüttüğü 2.1 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar lira) petrokimya tesisi sözleşmesini feshetti.