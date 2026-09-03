Rusya'da Türk şirketlerinin üstlendiği büyük ölçekli projelere yönelik iptal kararlarına bir yenisi eklendi.
Türk şirketine Rusya’da kara haber: 100 milyar liralık proje yarıda kaldı
Rusya, Türk şirketi Yamata’nın Tataristan’da yürüttüğü 2.1 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar lira) petrokimya projesini feshetti. Yüzde 65’i tamamlanan tesisteki sözleşmenin iptali sektörde yankı uyandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl Kuzey Star’ın buz kırıcı projesini iptal eden Moskova yönetimi, bu kez Türk şirketi Yamata’nın Tataristan’da yürüttüğü 2.1 milyar dolarlık (yaklaşık 100 milyar lira) petrokimya tesisi sözleşmesini feshetti.
Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre, Rus devletine ait petrokimya devi SIBUR bünyesindeki Nizhnekamskneftekhim, Ankara merkezli Yamata ile olan sözleşmesini sonlandırdı.
Tataristan’da yapımı süren kauçuk ve plastik üretim hattı projesinin büyüklüğü, Rus basınına göre 182 milyar Ruble (yaklaşık 2.1 milyar dolar) değerindeydi.
Projenin "Stiren Zinciri" inşaatının yüzde 65 oranında tamamlandığı ve tesisin 2028 yılında devreye alınmasının planlandığı bildirildi.
Projenin fesih nedeni resmi olarak "yetersiz personel" şeklinde açıklanırken, Rus kaynakları çalışan maaşlarındaki gecikmelerin de bu süreci hızlandırdığını aktarıyor.
Ayrıca Amur Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde Türk şirketi aleyhine 56 dava açıldığı belirtiliyor.
İnşaat sahasında yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı projeyle, Rusya pazarının polistiren ve ABS plastiklerinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyordu.
1999 yılında Ahmet Cengiz Duyar tarafından İstanbul’da kurulan Yamata, projeyle yılda 400 bin ton stiren ve 250 bin ton polistiren tedarik etmeyi planlıyordu.
Rusya'da son yıllarda Türk taahhüt şirketlerinin projelerinde yaşanan fesihler dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıl Rosmorport, Kuzey Star Tersanesi ile imzaladığı 232 milyon dolarlık iki buz kırıcı gemi inşa sözleşmesini iptal etmişti.
Öte yandan, Ukrayna savaşı sonrasında SIBUR, Tataristan’daki EP-600 etilen tesisi inşasını yürüten Türk Gemont şirketiyle de yollarını ayırmıştı.
Süreçte şirketin ofisinde FSB tarafından aramalar gerçekleştirilmişti.