Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Doğuş Grubu, yatırım rotasını Bosna-Hersek’e çevirdi.
Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler
Doğuş Grubu, Hırvatistan’ın ardından Bosna-Hersek’teki yatırım fırsatlarına yöneldi. Doğuş İnşaat yöneticileri, Saraybosna’da Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksiç ile bir araya gelerek otoyol, enerji ve sanayi projelerini görüştü.Kaynak: Haber Merkezi
Grubun inşaat şirketi Doğuş İnşaat ve Ticaret’in yöneticileri, başkent Saraybosna’da temaslarda bulundu.
Şirket temsilcileri, Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksiç ile görüştü. Toplantının gündeminde ülkedeki planlanan yatırımlar yer aldı.
Doğuş İnşaat’ın Hırvatistan ve Balkanlar Bölge Müdürü Ali Baru Alsırt da görüşmede hazır bulundu.
Alsırt, şirketin Bosna-Hersek’te faaliyet göstermeye ilgi duyduğunu belirtti. Şirket yöneticileri, faaliyet alanlarının yalnızca inşaatla sınırlı olmayacağını ifade etti.
Tasarım hizmetleri de şirketin teklifleri arasında yer aldı. İnşaat hizmetleri de görüşmede gündeme geldi.
Projelerin finansmanına katkı sağlanabileceği de belirtildi. Doğuş İnşaat temsilcileri, projelerin uygulanması için finansman sağlamaya hazır olduklarını aktardı.
Başbakan Nermin Niksiç ise planlanan projeler hakkında şirket temsilcilerine bilgi verdi. Görüşmelerde ulaşım projeleri öne çıktı.
Otoyollar ve ana yollar ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Enerji sektöründeki projeler de değerlendirildi.
Sanayi alanındaki yatırımlar da görüşmenin gündeminde yer aldı. Doğuş Grubu daha önce eski Yugoslavya ülkelerinden Hırvatistan’da turizm ve yat limancılığı alanlarında projeler gerçekleştirmişti.