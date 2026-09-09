Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler

Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler

Doğuş Grubu, Hırvatistan’ın ardından Bosna-Hersek’teki yatırım fırsatlarına yöneldi. Doğuş İnşaat yöneticileri, Saraybosna’da Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksiç ile bir araya gelerek otoyol, enerji ve sanayi projelerini görüştü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Doğuş Grubu, yatırım rotasını Bosna-Hersek’e çevirdi.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 2

Grubun inşaat şirketi Doğuş İnşaat ve Ticaret’in yöneticileri, başkent Saraybosna’da temaslarda bulundu.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 3

Şirket temsilcileri, Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksiç ile görüştü. Toplantının gündeminde ülkedeki planlanan yatırımlar yer aldı.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 4

Doğuş İnşaat’ın Hırvatistan ve Balkanlar Bölge Müdürü Ali Baru Alsırt da görüşmede hazır bulundu.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 5

Alsırt, şirketin Bosna-Hersek’te faaliyet göstermeye ilgi duyduğunu belirtti. Şirket yöneticileri, faaliyet alanlarının yalnızca inşaatla sınırlı olmayacağını ifade etti.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 6

Tasarım hizmetleri de şirketin teklifleri arasında yer aldı. İnşaat hizmetleri de görüşmede gündeme geldi.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 7

Projelerin finansmanına katkı sağlanabileceği de belirtildi. Doğuş İnşaat temsilcileri, projelerin uygulanması için finansman sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 8

Başbakan Nermin Niksiç ise planlanan projeler hakkında şirket temsilcilerine bilgi verdi. Görüşmelerde ulaşım projeleri öne çıktı.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 9

Otoyollar ve ana yollar ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Enerji sektöründeki projeler de değerlendirildi.

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Türk şirketin gözü Bosna-Hersek’te: Başbakan ile görüştüler - Resim: 10

Sanayi alanındaki yatırımlar da görüşmenin gündeminde yer aldı. Doğuş Grubu daha önce eski Yugoslavya ülkelerinden Hırvatistan’da turizm ve yat limancılığı alanlarında projeler gerçekleştirmişti.

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