Türk savunma devini elediler: Kimse bunu beklemiyordu

Pastanın en büyük diliminin dışında kalmasına rağmen BMC, aynı çerçeve anlaşmanın Lot 1 bölümündeki şansını hâlâ koruyor. 36 milyon avronun biraz üzerinde bir bütçeye sahip olan bu daha küçük bölüm, 29 adet 15 tonluk ön hazırlıksız sudan geçebilen (VSP) 8×8 kamyon alımına yönelik. Bu araçlar; önceden bir hazırlık veya yapılandırmaya gerek kalmadan kıyı bölgelerini, plajları ve tuzlu suları geçmek için tasarlanmış özel taktik platformlardır. Bu partide BMC Otomotiv; EM&E, Daimler Truck, Iveco, Scania ve Indra’nın yer aldığı konsorsiyuma karşı doğrudan rekabete devam ediyor.

İspanya Savunma Bakanlığı, 2030 yılına kadar periyodik siparişlerle bütçesini tüketmesi öngörülen bu sözleşme ile kara lojistiği modernizasyonunda kesin bir adım atmayı; birliklerini hem ulusal hem de çok uluslu görevlerde operasyonel koruma ve bölgesel kontrol için son teknoloji araçlarla donatmayı hedefliyor.