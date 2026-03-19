Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar

Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar

Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlü isimler, milyonlarca liralık anlaşmalarla adeta çifte bayram yaşayacak; işte bayramda kazanılacak sahne ücretleri...

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 1

Ramazan Bayramı’nın coşkusu müzik ve eğlence sektörüne de yansıdı. Bayram konserlerinde sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre, Ramazan ayında sahnelere ara veren sanatçılar bayramda yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Milyonluk anlaşmalara imza atan şarkıcılar, bu bayramda adeta çifte kazanç elde edecek.

1 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 2

Bayrama özel repertuvar hazırlayan Ebru Gündeş, Antalya ve KKTC sahnelerinden toplam 30 milyon lira kazanarak listenin zirvesinde yer alıyor. Erkek sanatçılar arasında ise Mahsun Kırmızıgül, 25 milyon liralık anlaşmasıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

2 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 3

Bayram sahneleri için yapılan yüksek bütçeli anlaşmalar, sanatçıların gelirlerini zirveye taşırken, konserlerin sektörde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

3 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 4

DİĞER İSİMLER VE ALACAKLARI ÜCRETLER

Sibel Can: 21 milyon lira (Antalya-KKTC)

Yıldız Tilbe: 21 milyon lira (KKTC-Bursa)

Derya Bedavacı: 16 milyon lira (Antalya, KKTC, İzmir)

Özcan Deniz: 9 milyon lira (Antalya-KKTC)

4 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 5

Candan Erçetin: 9 milyon lira (Antalya-KKTC)

Melek Mosso: 7.5 milyon lira (Antalya-KKTC)

Funda Arar: 7.5 milyon lira (Antalya-KKTC)

İrem Derici: 6 milyon lira (Yunanistan-KKTC)

5 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 6

Koray Avcı: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)

Gökhan Tepe: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)

Serkan Kaya: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)

6 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 7

Aşkın Nur Yengi: 4.5 milyon lira (Antalya-KKTC)

Zara: 4.5 milyon lira (KKTC-İstanbul)

7 8
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar - Resim: 8

TEK SAHNE ÜCRETLERİ
Tek yerde sahne alarak ailelerine vakit ayırmayı seçen sanatçılar ve alacakları ücretler:

Bülent Ersoy: 10 milyon lira (İzmir)

Hadise: 10 milyon lira (KKTC)

Erol Evgin: 3 milyon lira (Antalya)

Nilüfer: 3 milyon lira (Antalya)

8 8
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro