Ramazan Bayramı’nın coşkusu müzik ve eğlence sektörüne de yansıdı. Bayram konserlerinde sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre, Ramazan ayında sahnelere ara veren sanatçılar bayramda yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Milyonluk anlaşmalara imza atan şarkıcılar, bu bayramda adeta çifte kazanç elde edecek.
Türk sanatçıların bayramdaki sahne ücretleri ne kadar? Milyonluk kazançlar
Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlü isimler, milyonlarca liralık anlaşmalarla adeta çifte bayram yaşayacak; işte bayramda kazanılacak sahne ücretleri...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bayrama özel repertuvar hazırlayan Ebru Gündeş, Antalya ve KKTC sahnelerinden toplam 30 milyon lira kazanarak listenin zirvesinde yer alıyor. Erkek sanatçılar arasında ise Mahsun Kırmızıgül, 25 milyon liralık anlaşmasıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Bayram sahneleri için yapılan yüksek bütçeli anlaşmalar, sanatçıların gelirlerini zirveye taşırken, konserlerin sektörde büyük ilgi görmesi bekleniyor.
DİĞER İSİMLER VE ALACAKLARI ÜCRETLER
Sibel Can: 21 milyon lira (Antalya-KKTC)
Yıldız Tilbe: 21 milyon lira (KKTC-Bursa)
Derya Bedavacı: 16 milyon lira (Antalya, KKTC, İzmir)
Özcan Deniz: 9 milyon lira (Antalya-KKTC)
Candan Erçetin: 9 milyon lira (Antalya-KKTC)
Melek Mosso: 7.5 milyon lira (Antalya-KKTC)
Funda Arar: 7.5 milyon lira (Antalya-KKTC)
İrem Derici: 6 milyon lira (Yunanistan-KKTC)
Koray Avcı: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)
Gökhan Tepe: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)
Serkan Kaya: 6 milyon lira (Antalya-KKTC)
Aşkın Nur Yengi: 4.5 milyon lira (Antalya-KKTC)
Zara: 4.5 milyon lira (KKTC-İstanbul)
TEK SAHNE ÜCRETLERİ
Tek yerde sahne alarak ailelerine vakit ayırmayı seçen sanatçılar ve alacakları ücretler:
Bülent Ersoy: 10 milyon lira (İzmir)
Hadise: 10 milyon lira (KKTC)
Erol Evgin: 3 milyon lira (Antalya)
Nilüfer: 3 milyon lira (Antalya)