Yasa dışı bahis Türk ekonomisinin ve vatandaşlarının kanayan yarası. Her yıl bu kapsamda onlarca insan borç batağına düşüyor ve kayıtsız para yer değiştiriyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Türk polisi düğmeye bastı: Yasa dışı bahise dev operasyon... 2 bin 800 banka hesabına el konuldu
Yasa dışı bahiste Türk polisi düğmeye bastı. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alınırken tam 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konuldu. Bu hesaplarda ise 8 milyar TL'nin üzerinde para tespit edildi.
Ekipler, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı.
Soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba geçici el konuldu, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YASA DIŞI BAHİS NEDİR
Yasa dışı bahis, devletten lisans almamış platformlar üzerinden spor müsabakaları veya şans oyunlarına dair bahis oynatılması, oynanmasına yer sağlanması veya aracılık edilmesi suçudur. Türkiye'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetkilendirmediği tüm internet siteleri ve fiziksel mekanlar bu kapsama girer ve ciddi hapis/para cezaları bulunur.