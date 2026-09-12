Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir uygulama için çalışma başlatıldı.
Türk pasaportlarında yeni dönem
Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye sokuldu. Plan hayata geçerse Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan yolcular havalimanlarında farklı bir geçiş noktasını kullanabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan çalışmaya göre, teşkilata üye ülkelerin vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi için ortak kontrol noktaları oluşturulması düşünülüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’ndan sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sisteme benzer bir modelin Türk devletleri arasında da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Planlanan sistemle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktaları oluşturulması bekleniyor.
UYGULAMANIN TAKVİMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin hangi ülkelerde ve ne zaman uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Türk devletleri vatandaşlarının sınır ve havalimanı geçişlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi planlanıyor.