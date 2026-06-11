Türkiye'nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parçası üreticilerinden, 1989 senesinden beri sektörde faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.
Türk otomotiv devi resmen iflas etti: Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi
37 senedir otomotiv yan sanayi sektöründe olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. 200'den fazla çalışanı ve senelik 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı resmen onaylandı.Kaynak: Haber Merkezi
200'den fazla çalışanı ve senelik 5 milyonluk üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı mahkemece onaylanarak ilan edildi.
İstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için yolun sonu göründü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.
RESMEN BAŞLADI
İflas süreci, aynı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatılarak İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından (2026/17 İflas dosyasıyla) İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kamuoyuna açıklandı.
Kurulduğu 1989 senesinden bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.
Senelik 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.
200'DEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
Şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli de etkileyecek.
Pars Rot ve Rotil, yakın zamanda Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonları için kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla temin etmişti.