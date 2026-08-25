Suriye yönetimi, savaş dönemi boyunca atıl kalan üretim tesislerini yeniden faaliyete geçirmek ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla tekstil sektöründe vergi, gümrük ve finansman kolaylıklarını kapsayan bir teşvik paketini devreye soktu.
Türk giyim devi Suriye’de üretime başladı
Yılın ilk yarısında 234 yatırım başvurusunun yapıldığı ülkede, Türk hazır giyim devi LC Waikiki Halep’te üretime başladı. Pek çok Türk şirketi de fabrika, makine ve teknoloji yatırımları için rotayı bölgeye kırdı.Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, 2026 yılının ilk altı ayında sektöre yönelik gerçekleştirilen 234 yatırım başvurusu; mevcut fabrikaların modernizasyonunu, kapasite artırımını ve yeni üretim hatlarının kurulumunu kapsıyor.
Suriye’deki fırsatları somut adımlara dönüştüren şirketlerin başında ise Türk hazır giyim devi LC Waikiki geliyor. Şirket, Halep kırsalındaki El-Rai Sanayi Kenti’nde kurduğu yeni tesisle üretim çarklarını döndürmeye başladı.
İlk etapta yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan fabrikada çalışan sayısının üç yıl içerisinde 1.000 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Tesislerde üretilecek ürünlerin hem Suriye iç pazarına sunulması hem de bölge ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.
Bu yatırım, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ün daha önce dile getirdiği "İstikrar sağlandığı takdirde Suriye’ye yeniden yatırım yapabiliriz" mesajının da fiilen hayata geçmesini sağladı.
Suriye’deki yeniden yapılanma süreci yalnızca hazır giyim markalarının değil, tekstil teknolojisi ve makine üreticilerinin de ilgisini çekiyor. Şirket yöneticisi Ümit Kerim’in verdiği bilgilere göre İsparko, Suriyeli yatırımcılarla ortaklık kurarak ülkede fabrika açma imkânlarını araştırıyor.
Diğer yandan Mikrotx, Türk yatırımcılarla iş birliği içinde Suriye’de yeni tekstil ve iplik fabrikaları kurulmasına yönelik projeler yürütüyor. Mersan ve Tumkalıp gibi Türk tekstil makinesi sektörünün önde gelen isimleri ise Suriye’de yeniden inşa edilen üretim kapasitesine teknoloji ve makine tedariki sağlamak üzere görüşmelerine devam ediyor.
Temmuz ayında düzenlenen ve 25’ten fazla ülkeden 300’ün üzerinde firmanın katıldığı NASTEX 2026 Tekstil Fuarı, Suriye’nin sektörel dönüşüm kararlılığını gözler önüne serdi. Savaş öncesinde Şam ve Halep gibi merkezleriyle güçlü bir tekstil altyapısına sahip olan ülke, sanayi hatlarını dijital dönüşüm ve ihracat odaklı modelle yenilemeyi hedefliyor.