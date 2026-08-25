Türk giyim devi Suriye’de üretime başladı

Diğer yandan Mikrotx, Türk yatırımcılarla iş birliği içinde Suriye’de yeni tekstil ve iplik fabrikaları kurulmasına yönelik projeler yürütüyor. Mersan ve Tumkalıp gibi Türk tekstil makinesi sektörünün önde gelen isimleri ise Suriye’de yeniden inşa edilen üretim kapasitesine teknoloji ve makine tedariki sağlamak üzere görüşmelerine devam ediyor.