Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı

Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı

Süper Lig'e 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başlayan Göztepe'den Türk futbolunda alışılmışın dışında bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, geleceği tartışılmaya başlanan Stanimir Stoilov ile yollarını ayırmak yerine sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 1

Süper Lig'de teknik direktörlerin geleceğini birkaç kötü sonucun belirleyebildiği bir ortamda Göztepe, Stanimir Stoilov konusunda dikkat çeken bir karara imza attı.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 2

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, ilk 5 haftada galibiyetle tanışamadı. 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe'de alınan sonuçların ardından Stoilov'un geleceği tartışma konusu haline gelirken kulüp yönetimi kamuoyundaki beklentinin tam tersi yönde hareket etti.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 3

SÖZLEŞME FESİH DEĞİL UZATMA KARARI

Türk futbolunda benzer sonuçların ardından birçok kulüpte teknik direktör değişikliği gündeme gelirken Göztepe yönetimi, Stoilov ile yollarını ayırmak yerine deneyimli çalıştırıcının arkasında durdu.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 4

Başkan Rasmus Ankersen, Stoilov'un mevcut sözleşmesindeki tek taraflı uzatma opsiyonunun kullanıldığını ve Bulgar teknik adamla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yola devam edileceğini açıkladı.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 5

Böylece Göztepe yönetimi, sonuç odaklı kısa vadeli bir teknik direktör değişikliği yerine kulübün uzun vadeli projesine ve Stoilov'a duyduğu güveni öne çıkaran bir tercih yaptı.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 6

ANKERSEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rasmus Ankersen'in açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 7

Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 8

Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.

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Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı - Resim: 9

'SANA İNANIYORUZ'

Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."

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