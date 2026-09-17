Süper Lig'de teknik direktörlerin geleceğini birkaç kötü sonucun belirleyebildiği bir ortamda Göztepe, Stanimir Stoilov konusunda dikkat çeken bir karara imza attı.
Türk futbolunda ezber bozan hamle: Süper Lig'de kim olsa kovardı, onlar uzattı
Süper Lig'e 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başlayan Göztepe'den Türk futbolunda alışılmışın dışında bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, geleceği tartışılmaya başlanan Stanimir Stoilov ile yollarını ayırmak yerine sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.Furkan Çelik
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, ilk 5 haftada galibiyetle tanışamadı. 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe'de alınan sonuçların ardından Stoilov'un geleceği tartışma konusu haline gelirken kulüp yönetimi kamuoyundaki beklentinin tam tersi yönde hareket etti.
SÖZLEŞME FESİH DEĞİL UZATMA KARARI
Türk futbolunda benzer sonuçların ardından birçok kulüpte teknik direktör değişikliği gündeme gelirken Göztepe yönetimi, Stoilov ile yollarını ayırmak yerine deneyimli çalıştırıcının arkasında durdu.
Başkan Rasmus Ankersen, Stoilov'un mevcut sözleşmesindeki tek taraflı uzatma opsiyonunun kullanıldığını ve Bulgar teknik adamla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yola devam edileceğini açıkladı.
Böylece Göztepe yönetimi, sonuç odaklı kısa vadeli bir teknik direktör değişikliği yerine kulübün uzun vadeli projesine ve Stoilov'a duyduğu güveni öne çıkaran bir tercih yaptı.
ANKERSEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Rasmus Ankersen'in açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.
Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.
Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.
'SANA İNANIYORUZ'
Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."