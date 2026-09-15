Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu

5. MUSTAFA DENİZLİ

Mustafa Denizli, Türk futbolunda farklı kulüplerde elde ettiği başarılarla ayrı bir yere sahip.

Denizli'nin en önemli özelliklerinden biri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamış olması. Böylece Türkiye'nin üç büyük kulübünü de şampiyon yapan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Toplam 3 lig şampiyonluğu bulunan Denizli, Milli Takım'ın başında da önemli bir başarı elde etti. Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finale yükseldi.

TFF kayıtlarına göre Denizli, Milli Takım'ın başında 1996 ile 2000 yılları arasında görev yaptı.