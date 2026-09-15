Yeniçağ Gazetesi
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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu

Türk futboluna damga vuran teknik direktörleri yapay zekaya sorduk. Süper Lig şampiyonlukları, Avrupa kupalarındaki başarılar, Milli Takım performansı, yerel kupalar, süreklilik ve Türk futboluna bıraktıkları etki dikkate alınarak 10 isim öne çıktı.

Kaynak: Diğer
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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 1

Türk futbolunda teknik direktörlerin başarılarını yalnızca kazandıkları lig şampiyonluğu sayısıyla karşılaştırmak yeterli değil. Avrupa kupalarında elde edilen dereceler, Milli Takım başarıları, farklı kulüplerde kazanılan kupalar ve uzun vadeli etkiler de tabloyu önemli ölçüde değiştiriyor.

İşte yapay zekanın değerlendirmesine göre Türk futbol tarihinde öne çıkan 10 teknik direktör:

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 2

10. BRİAN BİRCH

İngiliz teknik adam, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında üst üste üç lig şampiyonluğu elde etti.

Birch'in bu başarısı Türk futbol tarihinde uzun süre ayrı bir yerde kaldı. Süper Lig tarihinde üç kez şampiyonluk yaşayan teknik direktörler arasında Mustafa Denizli, Gordon Milne ve Christoph Daum ile birlikte Birch de bulunuyor.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 3

9. JUPP DERWALL

Jupp Derwall'ın Türk futbolundaki etkisini yalnızca kazandığı kupalarla değerlendirmek zor.

Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra Galatasaray'ın başına geçen Derwall, sarı-kırmızılı takımın uzun yıllar süren lig şampiyonluğu hasretinin sona erdiği dönemin teknik direktörü oldu.

Galatasaray'ı 1986-87 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Alman teknik adam; antrenman anlayışı, altyapı yaklaşımı ve futbol organizasyonuna getirdiği yeniliklerle de Türk futbolunda önemli bir iz bıraktı.

Bu nedenle Derwall'ın listedeki yeri yalnızca kupa sayısına değil, Türk futbolunun teknik ve profesyonel dönüşümündeki etkisine dayanıyor.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 4

8. CHRİSTOPH DAUM

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere uzun yıllar çalışan Christoph Daum, ligde üç kez şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerden biri.

Alman çalıştırıcı Beşiktaş'ı 1994-95 sezonunda, Fenerbahçe'yi ise 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında şampiyonluğa taşıdı.

İki farklı büyük kulüple şampiyonluk yaşaması ve Türkiye'deki farklı dönemlerinde şampiyonluk yarışının içinde kalması, Daum'u listenin öne çıkan yabancı teknik direktörlerinden biri haline getiriyor. Süper Lig'deki toplam şampiyonluk sayısı 3.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 5

7. GORDON MİLNE

Beşiktaş tarihinin en önemli teknik direktörlerinden Gordon Milne, siyah-beyazlıların unutulmaz dönemlerinden birinin mimarı oldu.

İngiliz teknik adam, Beşiktaş'ı 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste üç kez lig şampiyonluğuna taşıdı.

Milne dönemindeki Beşiktaş yalnızca kazandığı kupalarla değil, uzun süre birlikte oynayan kadrosu ve ligde kurduğu üstünlükle de Türk futbolunda iz bıraktı. Süper Lig tarihinde üç şampiyonluğu bulunan teknik direktörler arasında Milne de yer alıyor.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 6

6. MİRCEA LUCESCU

Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, özellikle Avrupa ve lig performansıyla öne çıktı.

Galatasaray döneminde 2000 UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadronun teknik direktörü olan Lucescu, sarı-kırmızılılarla lig şampiyonluğu da yaşadı.

Daha sonra Beşiktaş'ın başına geçen Rumen teknik adam, siyah-beyazlıları kulübün 100. yılında Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Lucescu daha sonraki yıllarda Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yaptı. TFF kayıtlarına göre Milli Takım'daki görev dönemi Ağustos 2017 ile Şubat 2019 arasındaydı.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 7

5. MUSTAFA DENİZLİ

Mustafa Denizli, Türk futbolunda farklı kulüplerde elde ettiği başarılarla ayrı bir yere sahip.

Denizli'nin en önemli özelliklerinden biri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamış olması. Böylece Türkiye'nin üç büyük kulübünü de şampiyon yapan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Toplam 3 lig şampiyonluğu bulunan Denizli, Milli Takım'ın başında da önemli bir başarı elde etti. Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finale yükseldi.

TFF kayıtlarına göre Denizli, Milli Takım'ın başında 1996 ile 2000 yılları arasında görev yaptı.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 8

4. AHMET SUAT ÖZYAZICI

Trabzonspor'un Türk futbolundaki yükselişinin en önemli isimlerinden biri Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Özyazıcı, bordo-mavili takımı 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında şampiyonluğa taşıdı. Böylece teknik direktör olarak 4 lig şampiyonluğu kazandı.

Trabzonspor'un İstanbul dışından çıkarak Türkiye'nin en önemli futbol güçlerinden birine dönüşmesinde Özyazıcı'nın kurduğu takımlar belirleyici rol oynadı.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 9

3. ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş'in kariyerindeki en önemli başarı kulüp futbolundan çok Milli Takım'da geldi.

Türkiye, Güneş yönetiminde 2002 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Bu derece, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti.

Güneş ayrıca Beşiktaş'ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Siyah-beyazlı takım onun döneminde Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken sonuçlar aldı.

TFF kayıtları, Güneş'in A Milli Takım'da 2000-2004 ve 2019-2021 dönemlerinde görev yaptığını gösteriyor.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 10

2. OKAN BURUK

Son yıllarda Türk futbolunun en dikkat çeken teknik direktörlerinden biri olan Okan Buruk, değerlendirmede ikinci sırada yer aldı.

Buruk, İstanbul Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Ardından Galatasaray'ın başına geçerek 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında üst üste dört kez şampiyonluk yaşadı.

Böylece Buruk'un teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu sayısı 5'e yükseldi. Galatasaray'daki dört sezonluk serisiyle de Fatih Terim'in dört sezon üst üste şampiyonluk başarısına ortak oldu.

TFF kayıtları Buruk'un Galatasaray'daki görevinin 2026-27 sezonunda da devam ettiğini gösteriyor.

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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu - Resim: 11

1. FATİH TERİM

Listenin ilk sırasında Fatih Terim yer aldı.

Terim, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda teknik direktörler arasındaki rekorun sahibi oldu. Şampiyonluklarını 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazandı.

Terim'i diğer isimlerden ayıran en önemli başarılardan biri ise Avrupa'da geldi. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinde bir Avrupa kupasını müzesine götüren ilk takım oldu.

Milli Takım'da da farklı dönemlerde görev yapan Terim, Türkiye'yi EURO 1996'ya taşıdı ve EURO 2008'de yarı finale kadar götürdü. TFF'nin geçmiş verilerinde Terim, uzun süre A Milli Takım'ın başında en fazla karşılaşmaya çıkan teknik direktör olarak da yer aldı.

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