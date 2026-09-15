Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri belli oldu

1. FATİH TERİM
Listenin ilk sırasında Fatih Terim yer aldı.
Terim, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda teknik direktörler arasındaki rekorun sahibi oldu. Şampiyonluklarını 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazandı.
Terim'i diğer isimlerden ayıran en önemli başarılardan biri ise Avrupa'da geldi. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinde bir Avrupa kupasını müzesine götüren ilk takım oldu.
Milli Takım'da da farklı dönemlerde görev yapan Terim, Türkiye'yi EURO 1996'ya taşıdı ve EURO 2008'de yarı finale kadar götürdü. TFF'nin geçmiş verilerinde Terim, uzun süre A Milli Takım'ın başında en fazla karşılaşmaya çıkan teknik direktör olarak da yer aldı.