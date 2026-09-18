Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik

Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik

Amasya'nın Merzifon ilçesinden havalanan F-16 savaş uçakları, Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik - Resim: 1

Merzifon'dan havalanan savaş uçakları, Karadeniz semalarında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.

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Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik - Resim: 2

Milli Savunma Bakanlığı, faaliyete ilişkin görüntüleri paylaşırken, uçuşun ayrıntıları da ortaya çıktı.

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Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik - Resim: 3

Milli Savunma Bakanlığı, pilotların kokpitine geçtiği F-16 savaş uçaklarının pistten havalanarak gerçekleştirdiği uçuş faaliyetinin görüntülerini paylaştı.

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Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik - Resim: 4

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik - Resim: 5

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de ‘Karadeniz eğitim uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi.

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