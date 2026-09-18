Merzifon'dan havalanan savaş uçakları, Karadeniz semalarında dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.
Türk F-16'ları peş peşe havalandı: Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik
Amasya'nın Merzifon ilçesinden havalanan F-16 savaş uçakları, Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, faaliyete ilişkin görüntüleri paylaşırken, uçuşun ayrıntıları da ortaya çıktı.
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Milli Savunma Bakanlığı, pilotların kokpitine geçtiği F-16 savaş uçaklarının pistten havalanarak gerçekleştirdiği uçuş faaliyetinin görüntülerini paylaştı.
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Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de ‘Karadeniz eğitim uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi.
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