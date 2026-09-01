Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler

Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler

Forbes'un haberine göre, servetlerini yurt dışında elde eden isimler listeden çıkarıldığında tablo tamamen değişti. ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin hariç tutulduğunda, Türkiye merkezli milyarderlerin toplam serveti 67,6 milyar dolar....

Kaynak: Diğer
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Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 1

Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu.

Listenin 602. sırasında
Eren Özmen bulunuyor...
Serveti: 6,7 milyar dolar
Sektör: Havacılık ve Uzay

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Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 2

1171. sırada Erman Ilıcak yer alıyor...
Serveti: 3,7 milyar dolar
Sektör: İnşaat

2 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 3

1451.sırada Ferit Faik Şahenk yer alıyor...
Serveti: 2,9 milyar dolar
Sektör: Holding / Çeşitli Yatırımlar

3 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 4

1003. sırada Feridun Geçgel var...
Serveti: 4,3 milyar dolar
Sektör: Endüstri / Ekipman

4 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 5

1549. sırada ise Hamdi Akın ve ailesi
2,7 milyar dolar
Holding / Çeşitli Yatırımlar

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Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 6

289. sırada Türkiye'nin Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla yakından tanıdığı Hamdi Ulukaya yer alıyor.
Serveti: 11,7 milyar dolar
Sektör: Gıda

6 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 7

Ve listenin 815. sırasında Murat Ülker
Serveti: 5,2 milyar dolar
Sektör: Gıda

7 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 8

1516.
Semahat Sevim Arsel
Serveti: 2,8 milyar dolar
Sektör: Holding / Çeşitli Yatırımlar

8 10
Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 9

929.
Şaban Cemil Kazancı
Serveti: 4,6 milyar dolar
Sektör: Enerji

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Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler - Resim: 10

Ve Covid-19 salgınının tedavisinde büyük rol oynayan Nobel Ödüllü Uğur Şahin...

Listede 985. sırada

Serveti: 4,3 milyar dolar
Sektör: Biyoteknoloji

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