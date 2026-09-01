Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler

Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu.
Listenin 602. sırasında
Eren Özmen bulunuyor...
Serveti: 6,7 milyar dolar
Sektör: Havacılık ve Uzay
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Forbes'un haberine göre, servetlerini yurt dışında elde eden isimler listeden çıkarıldığında tablo tamamen değişti. ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin hariç tutulduğunda, Türkiye merkezli milyarderlerin toplam serveti 67,6 milyar dolar....Kaynak: Diğer
Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu.
1171. sırada Erman Ilıcak yer alıyor...
Serveti: 3,7 milyar dolar
Sektör: İnşaat
1451.sırada Ferit Faik Şahenk yer alıyor...
Serveti: 2,9 milyar dolar
Sektör: Holding / Çeşitli Yatırımlar
1003. sırada Feridun Geçgel var...
Serveti: 4,3 milyar dolar
Sektör: Endüstri / Ekipman
1549. sırada ise Hamdi Akın ve ailesi
2,7 milyar dolar
Holding / Çeşitli Yatırımlar
289. sırada Türkiye'nin Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla yakından tanıdığı Hamdi Ulukaya yer alıyor.
Serveti: 11,7 milyar dolar
Sektör: Gıda
Ve listenin 815. sırasında Murat Ülker
Serveti: 5,2 milyar dolar
Sektör: Gıda
1516.
Semahat Sevim Arsel
Serveti: 2,8 milyar dolar
Sektör: Holding / Çeşitli Yatırımlar
929.
Şaban Cemil Kazancı
Serveti: 4,6 milyar dolar
Sektör: Enerji
Ve Covid-19 salgınının tedavisinde büyük rol oynayan Nobel Ödüllü Uğur Şahin...
Listede 985. sırada
Serveti: 4,3 milyar dolar
Sektör: Biyoteknoloji