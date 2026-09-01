Türk dolar milyarderlerinin servetleri 8 ayda nasıl yüzde 30 eridi? İşte o isimler

Yılın başında 100 milyar dolar sınırını rahatlıkla aşan toplam servet hacminde önemli bir daralma kaydedildi. Güncel tabloya göre listedeki 35 ismin toplam serveti 96,7 milyar dolara geriledi. Forbes Türkiye, mart ayında yıllık Türk Dolar Milyardeleri listesini açıkladığında listede 43 milyarder bulunuyordu.



Listenin 602. sırasında

Eren Özmen bulunuyor...

Serveti: 6,7 milyar dolar

Sektör: Havacılık ve Uzay