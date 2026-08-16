Akaryakıt sektörünü sarsan finansal darboğaz, köklü şirketleri zorlamaya devam ediyor. Opet'in ilk "Yakıt Kart" distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, artan mali yükümlülükleri nedeniyle konkordato talebiyle yargıya başvurdu.
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde
Türk akaryakıt devi Opet'in ilk "Yakıt Kart" distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, konkordato talebiyle başvuruda bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
Borçlarını sürdürülebilir bir ödeme planı çerçevesinde yapılandırmak isteyen Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş., hukuki süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda, şirketin ticari operasyonlarını sürdürebilmesi için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.
Süreci şeffaf bir şekilde yönetmek ve denetlemek üzere geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
İcra ve İflas Kanunu gereğince, yasal istisnalar haricinde şirket aleyhine yeni bir icra takibi başlatılması yasaklandı ve mevcut takipler durduruldu.
Mahkemenin aldığı koruma kararı finansal teminatları da kapsadı. Şirketin düzenlemiş olduğu teminat mektuplarına yönelik ihtiyati tedbir kararı alındı.
Geçici komiser heyetinin raporu ve alacaklıların görüşleri doğrultusunda nihai karar verilene kadar, mevcut teminat mektuplarının vadeleri tedbir süresi kadar uzatıldı.
Türkiye'nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörü unvanını elinde bulunduran firma, piyasada toptan akaryakıt satışının yanı sıra lojistik ve nakliye hizmetleri de sağlıyor.
Şirketin halihazırda Ankara ve Mersin'de aktif olarak işlettiği toplam dört adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.