Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde

Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde

Türk akaryakıt devi Opet'in ilk "Yakıt Kart" distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, konkordato talebiyle başvuruda bulundu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 1

Akaryakıt sektörünü sarsan finansal darboğaz, köklü şirketleri zorlamaya devam ediyor. Opet'in ilk "Yakıt Kart" distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, artan mali yükümlülükleri nedeniyle konkordato talebiyle yargıya başvurdu.

1 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 2

Borçlarını sürdürülebilir bir ödeme planı çerçevesinde yapılandırmak isteyen Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş., hukuki süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

2 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 3

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda, şirketin ticari operasyonlarını sürdürebilmesi için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

3 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 4

Süreci şeffaf bir şekilde yönetmek ve denetlemek üzere geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

4 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 5

İcra ve İflas Kanunu gereğince, yasal istisnalar haricinde şirket aleyhine yeni bir icra takibi başlatılması yasaklandı ve mevcut takipler durduruldu.

5 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 6

Mahkemenin aldığı koruma kararı finansal teminatları da kapsadı. Şirketin düzenlemiş olduğu teminat mektuplarına yönelik ihtiyati tedbir kararı alındı.

6 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 7

Geçici komiser heyetinin raporu ve alacaklıların görüşleri doğrultusunda nihai karar verilene kadar, mevcut teminat mektuplarının vadeleri tedbir süresi kadar uzatıldı.

7 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 8

Türkiye'nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörü unvanını elinde bulunduran firma, piyasada toptan akaryakıt satışının yanı sıra lojistik ve nakliye hizmetleri de sağlıyor.

8 9
Türk akaryakıt devinin ilk distribütörü iflas eşiğinde - Resim: 9

Şirketin halihazırda Ankara ve Mersin'de aktif olarak işlettiği toplam dört adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro