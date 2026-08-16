Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi

"Özellikle fiyatlar 6500 liranın altına düştükçe kademeli alım yapabileceğimizi belirtmiştik. Biz bu seviyenin altında üç farklı kademede alım gerçekleştirdik. En son alımımızı 6000 TL seviyesinden yaptık. Planımızda fiyatların 5700 TL seviyesine inmesi halinde bir kademe daha alım yapmak vardı ancak piyasa o seviyeyi görmedi. Bu durum bizim için bir kayıp değil; nakdimiz cebimizde kaldı. Başka yatırım araçlarında çıkacak fırsatları değerlendireceğiz, çünkü piyasada fırsatlar asla bitmez."

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.