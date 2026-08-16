Yeniçağ Gazetesi
16 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi

Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi

Ünlü ekonomist Tuna Kaya gram altın yatırımcıları için kritik seviyeleri ve yeni hedeflere dair net rakamlar verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 1

Piyasalardaki hareketlilik sürerken, ünlü ekonomist Tuna Kaya YouTube kanalında gram altın yatırımcıları için kritik seviyeleri ve yeni hedefleri açıkladı.

1 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 2

Daha önce öngördüğü seviyelerin bir bir gerçekleştiğine dikkat çeken Kaya, gram altında yaşanacak olası senaryoları ve destek noktalarını detaylandırdı.

2 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 3

Gram altında 6 bin 500 TL bölgesinin önemine vurgu yapan Tuna Kaya, 200 günlük hareketli ortalamanın da bu seviyeye yakın geçtiğini hatırlattı.

3 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 4

Bu kritik direncin aşılmasıyla birlikte altında yeni bir dönemin başladığını belirten uzman isim, kısa vadedeki ilk hedefin 7 bin TL olacağını öngörüyor.

4 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 5

Kaya'ya göre yükseliş trendi bu seviyeyle de sınırlı kalmayacak.

5 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 6

Gram altının 7 bin TL üzerinde tutunmayı başarması halinde, yatırımcıların takip etmesi gereken bir sonraki ana hedef 8 bin TL seviyesi olacak.

6 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 7

Olası geri çekilmelere karşı yatırımcıları uyaran ekonomist, aşağı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken güncel destek noktalarını da paylaştı. Buna göre piyasanın şu anki tablosunda:

7 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 8

İlk Destek Noktası: 6 bin 500 TL

İkinci Destek Noktası: 6 bin 300 TL

8 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 9

Yatırımcılara altın fiyatları zirvedeyken (7 bin TL-8 bin TL bandında) alım yapmamaları yönünde daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Kaya, düşüşleri birer fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

9 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 10

Kendi izledikleri yatırım stratejisini şeffaf bir şekilde paylaşan ekonomist, şu ifadeleri kullandı:

10 11
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi - Resim: 11

"Özellikle fiyatlar 6500 liranın altına düştükçe kademeli alım yapabileceğimizi belirtmiştik. Biz bu seviyenin altında üç farklı kademede alım gerçekleştirdik. En son alımımızı 6000 TL seviyesinden yaptık. Planımızda fiyatların 5700 TL seviyesine inmesi halinde bir kademe daha alım yapmak vardı ancak piyasa o seviyeyi görmedi. Bu durum bizim için bir kayıp değil; nakdimiz cebimizde kaldı. Başka yatırım araçlarında çıkacak fırsatları değerlendireceğiz, çünkü piyasada fırsatlar asla bitmez."

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro