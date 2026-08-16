Piyasalardaki hareketlilik sürerken, ünlü ekonomist Tuna Kaya YouTube kanalında gram altın yatırımcıları için kritik seviyeleri ve yeni hedefleri açıkladı.
Tuna Kaya gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Alım noktasını da verdi
Ünlü ekonomist Tuna Kaya gram altın yatırımcıları için kritik seviyeleri ve yeni hedeflere dair net rakamlar verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Daha önce öngördüğü seviyelerin bir bir gerçekleştiğine dikkat çeken Kaya, gram altında yaşanacak olası senaryoları ve destek noktalarını detaylandırdı.
Gram altında 6 bin 500 TL bölgesinin önemine vurgu yapan Tuna Kaya, 200 günlük hareketli ortalamanın da bu seviyeye yakın geçtiğini hatırlattı.
Bu kritik direncin aşılmasıyla birlikte altında yeni bir dönemin başladığını belirten uzman isim, kısa vadedeki ilk hedefin 7 bin TL olacağını öngörüyor.
Kaya'ya göre yükseliş trendi bu seviyeyle de sınırlı kalmayacak.
Gram altının 7 bin TL üzerinde tutunmayı başarması halinde, yatırımcıların takip etmesi gereken bir sonraki ana hedef 8 bin TL seviyesi olacak.
Olası geri çekilmelere karşı yatırımcıları uyaran ekonomist, aşağı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken güncel destek noktalarını da paylaştı. Buna göre piyasanın şu anki tablosunda:
İlk Destek Noktası: 6 bin 500 TL
İkinci Destek Noktası: 6 bin 300 TL
Yatırımcılara altın fiyatları zirvedeyken (7 bin TL-8 bin TL bandında) alım yapmamaları yönünde daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Kaya, düşüşleri birer fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Kendi izledikleri yatırım stratejisini şeffaf bir şekilde paylaşan ekonomist, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle fiyatlar 6500 liranın altına düştükçe kademeli alım yapabileceğimizi belirtmiştik. Biz bu seviyenin altında üç farklı kademede alım gerçekleştirdik. En son alımımızı 6000 TL seviyesinden yaptık. Planımızda fiyatların 5700 TL seviyesine inmesi halinde bir kademe daha alım yapmak vardı ancak piyasa o seviyeyi görmedi. Bu durum bizim için bir kayıp değil; nakdimiz cebimizde kaldı. Başka yatırım araçlarında çıkacak fırsatları değerlendireceğiz, çünkü piyasada fırsatlar asla bitmez."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.