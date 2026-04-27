Tüm kişiler istediği her şeyi ücretsiz alabilecek: Sokaklara şimdiden binlerce buzdolabı koyuldu
Polonya'da hayata geçirilen "paylaşım buzdolapları", gıda israfıyla mücadele ederken toplumsal dayanışmayı sokağa taşıyor. Marketlerin ve vatandaşların ihtiyaç fazlası yiyecekleri bıraktığı bu dolaplar, ihtiyaç sahiplerine hiçbir prosedür olmadan ücretsiz gıda imkanı sunuyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Sistemin temelinde güven ve basitlik yatıyor. Vatandaşlar ellerindeki ihtiyaç fazlası yiyecekleri bu dolaplara bırakırken, ihtiyacı olanlar herhangi bir kayıt, form veya prosedürle uğraşmadan diledikleri ürünü alabiliyor. Bu modelin en büyük avantajı, yardım alan kişilerin herhangi bir mahcubiyet hissetmeden gıdaya erişebilmesi ve yardım sürecinin tamamen anonim bir şekilde işlemesi.
Projenin sürdürülebilirliği, sadece bireylerin katkısıyla değil, kolektif bir çalışma ile sağlanıyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ancak hala sağlıklı olan ürünler, raflardan dolaplara aktarılarak israfın önüne geçiliyor.
Gönüllüler, dolapları düzenli aralıklarla ziyaret ederek gıda güvenliğini kontrol ediyor ve temizliği sağlıyor. Başta Wroclaw olmak üzere Polonya genelinde yaklaşık 1.600 noktaya ulaşan bu ağ, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda.
Uygulamanın en dikkat çekici yanı, tek taraflı bir yardım mekanizmasından ziyade bir "karşılıklı paylaşım döngüsü" yaratması. İmkânı olanın bırakıp ihtiyacı olanın aldığı bu sistemde, bazen yardım alan kişilerin de durumları düzeldiğinde dolaba bir şeyler bırakarak zincire dahil olduğu görülüyor.
Uzmanlar, bu girişimin sadece açlığa çözüm üretmediğini; aynı zamanda çocukların sokakta bu sürece şahitlik ederek erken yaşta güçlü bir paylaşma bilinci kazandığını vurguluyor. Basit bir fikirle başlayan bu girişim, dayanışma kültürünün şehir hayatına ne kadar etkili bir şekilde entegre edilebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.