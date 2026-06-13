Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor: 3 milli futbolcuyu öne çıkardılar

Detaylı analizleriyle bilinen Sports Mole ise karşılaşmayı “turnuvanın en kritik eşiklerinden biri” olarak değerlendirdi. ABD ve Paraguay’ın da yer aldığı D Grubu’nda bu maçın büyük önem taşıdığı belirtilerek Türkiye’nin net favori olduğu ifade edildi:

“EURO 2024’te çeyrek final oynayan Türkiye, bu turnuvaya daha olgun bir takım olarak geldi. Tarihsel olarak da Avustralya karşısında psikolojik üstünlüğe sahip. Alınacak bir galibiyet, Türkiye’nin gruptan çıkma şansını ciddi şekilde artıracaktır.”