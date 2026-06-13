24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Futbol Takımımızın, yarın Vancouver’da Avustralya ile oynayacağı D Grubu ilk maçı öncesinde dünya basını Türkiye’yi mercek altına aldı.
Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor: 3 milli futbolcuyu öne çıkardılar
A Milli Takımımız, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan dünya basını da Montella ve Türkiye'ye dair analizlerde bulundu. Özellikle 3 milli futbolcuyu öne çıkardılar. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Arda Güler ve Kenan Yıldız önderliğindeki genç jenerasyon, uluslararası medyanın manşetlerini süslemeye devam ediyor.
İngiliz basınının saygın kuruluşlarından The Guardian, geniş turnuva analizinde Türkiye’ye özel bir bölüm ayırarak, milli takımın artık “gizli favori” kimliğinden çıktığını vurguladı.
Gazetede yer alan değerlendirmede şu ifadeler dikkat çekti:
“Vincenzo Montella, Türkiye’yi turnuvaların ‘gizemli ve istikrarsız’ takımı olmaktan çıkardı. Fransa ve Arjantin gibi devlerin hemen arkasında, ayakları yere basan elit bir kadro var. Kadrodaki birçok genç oyuncu, Türkiye’nin son Dünya Kupası’na katıldığı 2002 yılında henüz doğmamıştı. Ancak Arda Güler ve Kenan Yıldız, yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla oynuyor.”
İngiliz analizlerde ayrıca Hakan Çalhanoğlu’nun oyunun temposunu belirleyen en önemli isim olduğu vurgulanırken, savunma hattındaki zaman zaman yaşanan konsantrasyon kayıplarının tek soru işareti olduğu belirtildi.
Detaylı analizleriyle bilinen Sports Mole ise karşılaşmayı “turnuvanın en kritik eşiklerinden biri” olarak değerlendirdi. ABD ve Paraguay’ın da yer aldığı D Grubu’nda bu maçın büyük önem taşıdığı belirtilerek Türkiye’nin net favori olduğu ifade edildi:
“EURO 2024’te çeyrek final oynayan Türkiye, bu turnuvaya daha olgun bir takım olarak geldi. Tarihsel olarak da Avustralya karşısında psikolojik üstünlüğe sahip. Alınacak bir galibiyet, Türkiye’nin gruptan çıkma şansını ciddi şekilde artıracaktır.”
İtalyan basını ise Türkiye’yi özellikle Vincenzo Montella ve Serie A’da forma giyen oyuncular nedeniyle yakından takip ediyor. La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız’ın turnuva öncesi durumuna dikkat çekerek şu yorumda bulundu:
“İtalyan savunma disiplini ile Türk oyuncuların hücumdaki yaratıcılığı mükemmel bir uyum sağlıyor. Serie A’da sezonun en iyi gençlerinden biri olan Kenan Yıldız ve Real Madrid forması giyen Arda Güler’in yaratıcılığı, Avustralya’nın fiziksel ve disiplinli savunmasını aşmanın en önemli anahtarı olacak.”
Ev sahibi ABD’de ise spor yorumcuları, Avustralya efsanesi Mark Schwarzer’ın “kolay grup” açıklamalarına yanıt verdi.
Yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıktı:
“Avustralya son beş Dünya Kupası’na katılarak önemli bir deneyim kazandı ve fizik gücüne güveniyor. Ancak karşılarında turnuvanın en teknik ve yaratıcı orta sahalarından biri var. Türkiye, bu grubun en tehlikeli ve en dominant takımı olarak öne çıkıyor.”