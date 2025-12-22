Yaptığı skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

'O Şimdi Asker' şarkısıyla ünlenen Ekinci, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Aldatmanın erkeğin elinin kiri olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, aldatılan kadınların da 'eksik' olduğunu savunmuş, 'Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez', 'Erkek iki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?', 'Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar. Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç' gibi skandal açıklamalarıyla gündemden düşmemişti.

Yukarıda belirttiğimiz tepki çeken sözlere imzasını atan Tuğba Ekinci, yeni aşka yelken açtı. Ekinci’nin erkek arkadaşlarıyla olan pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AŞKINI İLAN ETTİ!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü isim, Kuşadası tatilinde aşkını ilan etti.

Yıllar sonra yeniden bir ilişkiye başlayan Tuğba Ekinci, sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

