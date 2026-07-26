TSK’ya kritik NATO görevi: Türk F-16'ları Baltık semalarında

“Bugün bu noktada olmak ve bu şerefli üniformayı taşımak isteyen kardeşlerime söyleyebileceğim en önemli söz, bu yol sarsılmaz bir disiplin, asla bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade ister. Bedeninizi ve zihninizi her zaman yüksek tutun. Bizler aldığımız yüksek standartlardaki eğitimle her zaman vatanımız ve müttefiklerimiz için her türlü göreve hazırız.”