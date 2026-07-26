Türk Hava Kuvvetleri, NATO çatısı altında yürütülen Hava Polisliği misyonuna yeni bir görevle katılıyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo), NATO’nun Baltık Hava Polisliği faaliyeti doğrultusunda Estonya’da yer alan Amari Hava Üssü’ne intikal etmeye hazırlanıyor.
TSK’ya kritik NATO görevi: Türk F-16'ları Baltık semalarında
Türk Hava Kuvvetleri’nin 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo), NATO Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya’daki Amari Hava Üssü’nde konuşlanacak. 5 F-16 uçağı ve 76 personelle yürütülecek görevde Türk pilotları, 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutarak sınır güvenliğini sağlayacak.Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Ağustos-Kasım döneminde görev yapacak 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 askeri personelin son hazırlıklarını yerinde takip etti. Göreve ilişkin açıklamalarda bulunan Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, söz konusu misyonun NATO’nun ortak hava sahasını korumaya yönelik bir barış dönemi savunma faaliyeti olduğunu vurguladı.
Yarbay Özdemir; Estonya, Letonya ve Litvanya gibi kendi savaş uçağı bulunmayan müttefik ülkelerin hava sahasının korunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu görev NATO'nun doğu kanadının savunması kapsamında stratejik olarak çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır. Baltık Hava Polisliği, Türkiye'nin en köklü ve en büyük vurucu güçlerinden doğunun bekçileri 181'inci Jet Filo Komutanlığı Pars Filo'ya verilmiştir.”
“Bu görevi Estonya Amari Hava Üssü'nde 5 uçak ve 76 personelle icra edeceğiz. Bu görev esnasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz. Pars Filo yurt dışı ve yurt içi görevlerde kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Eğitim seviyemiz ve harbe hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır."
Görevde yer alan Pilot Üsteğmen Özmen ise zorlu uluslararası görevler ile tatbikatların müttefik unsurlarla birlikte hareket edebilme kapasitesini artırdığını belirterek şöyle konuştu:
"Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki, bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var.”
“Bugün bu noktada olmak ve bu şerefli üniformayı taşımak isteyen kardeşlerime söyleyebileceğim en önemli söz, bu yol sarsılmaz bir disiplin, asla bitmeyen bir öğrenme tutkusu ve çelik bir irade ister. Bedeninizi ve zihninizi her zaman yüksek tutun. Bizler aldığımız yüksek standartlardaki eğitimle her zaman vatanımız ve müttefiklerimiz için her türlü göreve hazırız.”
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir.' diyerek çizdiği vizyonun izinde sınırların ötesine geçmek ve bu gururu bizlerle yaşamak istiyorsanız gökyüzü sizleri bekliyor. Aramıza katılın."
NATO Hava Polisliği, müttefik ülkelerin hava sahası güvenliğini teminat altına almayı hedefleyen sürekli bir barış zamanı görevi olarak tanımlanıyor. Savaş uçağı filosuna sahip müttefikler, bu imkandan yoksun ülkelerin hava sahasını korumak adına dönüşümlü olarak görev üstleniyor.
Dört aylık periyotlarla devredilen bu sorumluluk, kolektif savunmanın ve müttefikler arası dayanışmanın önemli bir göstergesi. 2004 yılından bu yana yürütülen Baltık Hava Polisliği görevi, ilk olarak Litvanya’daki Siauliai Hava Üssü merkezli olarak başlatıldı. Süreç içerisinde kapsama alanı genişletilerek 2014’te Estonya’daki Amari Hava Üssü, 2024’te ise Letonya’daki Lielvarde Hava Üssü görev merkezlerine dahil edildi.
Türk Hava Kuvvetleri, NATO kapsamındaki hava polisliği faaliyetlerinde daha önce de aktif rol aldı. Bu doğrultuda 6 Temmuz - 15 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya’da, 30 Kasım 2023 - 2 Nisan 2024 tarihleri arasında ise Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri icra edildi.
Ağustos - Kasım 2026 döneminde Estonya’da görev yapacak olan Türk birliklerinin, bir sonraki aşamada Aralık 2026 - Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirilecek hava polisliği görevini üstlenmesi planlanıyor.