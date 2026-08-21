Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor

"Kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretiliyor. Bu miktar, Türkiye'deki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,16'sını karşılıyor. Bu değerler, ilin arıcılık alanında ne kadar güçlü olduğunu ve potansiyelini de vurgulamaktadır.