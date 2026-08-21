Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor

Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor

Aylar süren hazırlığın ardından hasat heyecanı başladı. Üreticiler, geçen sezona göre daha yüksek verim elde edilen bu yıl kovanlardan çıkan ürünü büyük bir özenle topluyor. Karakovan balı Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerine ikram edilmişti.

Kaynak: AA
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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 1

Bitlis'in Mutki ilçesinde yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan üreticiler, karakovan balı hasadına başladı.

Vali Ahmet Karakaya da ilçeyi ziyaret ederek arıcılarla buluştu ve karakovan balı hasadına katıldı.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 2

Arıcı kıyafeti giyerek üreticilerle birlikte bal hasadı yapan Karakaya, Bitlis'in yaklaşık 300 bin arılı kovanla Türkiye'de arılı kovan varlığı açısından dördüncü, karakovan sayısında ise ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 3

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinin arıcılık açısından önemli bir merkez olduğunu söyleyen Karakaya, şunları kaydetti:

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 4

"Kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretiliyor. Bu miktar, Türkiye'deki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,16'sını karşılıyor. Bu değerler, ilin arıcılık alanında ne kadar güçlü olduğunu ve potansiyelini de vurgulamaktadır.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 5

Bitlis balını değerli kılan husus, zengin ve eşsiz doğasıdır. Buna ek olarak arıcılarımızın yıllardan beri gelen tecrübesi, çabası ve emeği de önemlidir.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 6

Dağlarımızın, yaylalarımızın ve yüksek rakımlı doğal alanlarımızın sunduğu zengin bitki örtüsü, balımızın kendine özgü aromasını ve kalitesini artırmaktadır."

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 7

Karakaya, Bitlis balının Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 8

Üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dileyen Karakaya, arıcılık sektörünün kentin ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 9

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Caner Güngördü de bu yıl bal veriminin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu dile getirdi .

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Trump Türkiye'de bu balı yedi: Binlerce ton üretiliyor - Resim: 10

Güngördü, "Geçen yıl kurak bir mevsim geçirdik ve arıcılarımız rekolte düşüklüğü yaşadı. Bu yıl rekoltede önemli bir artış var. Üreticilerimiz şu anda hasatlarını sürdürüyor. Hasadın tamamlanmasının ardından Bitlis balımızı Avrupa'da düzenlenecek bal yarışmasına göndereceğiz, derece alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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