ABD hükümetinin kararı, Fable 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini yasakladı. Bu sınırlamanın yalnızca ABD dışındaki kullanıcıları değil, ABD’de bulunan yabancı uyruklu kişileri ve hatta Anthropic çalışanlarını da kapsayabileceği belirtiliyor.
Trump düğmeye bastı: Yapay zeka 'yabancılara' yasaklandı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Anthropic’in en gelişmiş yapay zekâ modelleri Fable 5 ve Mythos 5’e yabancı kullanıcıların erişimini durdurdu.Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Anthropic CEO’su Dario Amodei’ye gönderdiği yazıda, iki modelin ABD dışındaki tüm ülkelere ve ABD sınırları içindeki tüm yabancı uyruklu kişilere yönelik ihracat kontrolü kapsamına alındığı bildirildi.
Anthropic, cuma gecesi yaptığı açıklamada hükümet talimatı nedeniyle Fable 5 ve Mythos 5 modellerine erişimi durdurduğunu duyurdu.
Şirket açıklamasında, “ABD hükümeti ulusal güvenlik yetkilerine dayanarak Fable 5 ve Mythos 5’e yabancı uyruklu kişilerin erişiminin askıya alınması talimatını verdi. Bu talimata uyabilmek için modelleri tüm müşterilerimize kapatmak zorunda kaldık” denildi.
Anthropic ayrıca kararın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına inandığını belirterek erişimi yeniden sağlamak için çalıştığını açıkladı.
ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Axios’un haberine göre Trump yönetimi, başka bir şirketin Mythos 5 modelinin güvenlik bariyerlerini aşmayı başardığını bildirmesinin ardından harekete geçti.
Yönetim yetkilileri, modelin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Habere göre Trump yönetimi, Anthropic’ten modellerin piyasaya sürülmesini ertelemesini istedi ancak şirket bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ihracat kontrolü mekanizmasını devreye soktu.
Bir yönetim yetkilisi, modellerin ABD’nin ulusal güvenlik altyapısı güçlendirilene kadar sıkı denetim altında tutulacağını ve bunun birkaç hafta sürebileceğini söyledi.
LİSANS ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Yeni düzenlemeye göre Fable 5 ve Mythos 5 modellerinin ihracı, yeniden ihracı veya ABD içinde yabancılara aktarılması için özel lisans alınması gerekecek.
Anthropic’in her kullanım için ayrıca onay başvurusu yapması gerekecek. Kurallara uyulmaması halinde şirket mali ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.
PENTAGON'UN KARA LİSTESİNDE
Karar, Washington’ın gelişmiş yapay zekâ sistemlerini giderek daha fazla stratejik ve askeri teknoloji olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.
Axios’a göre Anthropic’in modelleri bir yandan yabancılar için fazla tehlikeli bulunurken, diğer yandan Pentagon tarafından da hükümet kullanımına uygun görülmeyen sistemler arasında değerlendiriliyor.
Trump yönetimi bu ay başında en gelişmiş yapay zekâ modellerinin piyasaya sürülmeden önce test edilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi yayımlamıştı. Ancak söz konusu düzenleme gönüllülük esasına dayanıyordu ve lisans zorunluluğu içermiyordu.
Anthropic’e yönelik son karar ise Washington’ın ilk kez ileri düzey bir yapay zekâ modelini fiilen ihracat kontrolü kapsamına alması nedeniyle dikkat çekiyor.
Karar, yapay zekânın artık yarı iletkenler ve ileri savunma teknolojileri gibi ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirildiğine işaret eden yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.