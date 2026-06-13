Trump düğmeye bastı: Yapay zeka 'yabancılara' yasaklandı

Habere göre Trump yönetimi, Anthropic’ten modellerin piyasaya sürülmesini ertelemesini istedi ancak şirket bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ihracat kontrolü mekanizmasını devreye soktu.

Bir yönetim yetkilisi, modellerin ABD’nin ulusal güvenlik altyapısı güçlendirilene kadar sıkı denetim altında tutulacağını ve bunun birkaç hafta sürebileceğini söyledi.