Trabzonspor, altyapı ve genç oyuncu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bordo-mavililer, Karşıyaka forması giyen Adem Yeşilyurt’un transferi konusunda İzmir ekibiyle prensip anlaşmasına ulaştı. Genç futbolcunun sezon sonuna kadar Karşıyaka’da kalmasına karar verildi

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN DE RADARINDAYDI

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Adem Yeşilyurt, transfer dönemi öncesinde birçok kulübün ilgisini çekti. Genç sağ kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Adem Yeşilyurt, ligde çıktığı 9 maçta 559 dakika süre aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.