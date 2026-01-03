Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), haftanın ilk günü için planlanan seferlerde değişikliğe gitti. Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın toplam 8 seferin iptal edildiği açıklandı.

8 SEFER İPTAL EDİLDİ

Meteorolojik tahminlerdeki kötüleşme nedeniyle alınan karar, Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki deniz yolculuklarını doğrudan etkiledi. Şirket, yolcuların güncel sefer bilgilerini şirket web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmelerini istedi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:

08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferleri

08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

KAR SEFERLERİ AKSATIYOR

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık Salı günü için planlanan sekiz sefer de iptal edilmişti. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba için planlanan iki sefer de aynı nedenle iptal edilmişti. BUDO, yolcuları sefer programındaki değişikliklere karşı dikkatli olmaya ve güncellemeleri takip etmeye davet etti.