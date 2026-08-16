Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü

Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü

Trakya'da etkili olan yağışlar ayçiçeği tarlalarına bereket getirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan hasatta dolgun çekirdekli ayçiçekleri dikkat çekerken, üreticiler geçen yıla göre daha yüksek verim ve açıklanacak fiyatlardan umutlu.

Kaynak: İHA
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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 1

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında bu yıl üreticiyi sevindiren beklenmeyen bir tablo ortaya çıktı.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 2

Edirne'de etkili olan yağışların ardından dolgun çekirdekli ayçiçeklerinde verim artarken, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan hasat çiftçinin umutlarını yükseltti.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 3

YAĞIŞLAR TARLALARDAKİ TABLOYU DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle düşük rekolteyle karşılaşan üreticiler, bu sezon yağışların olumlu etkisini tarlalarda gördü.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 4

Dolgun ve iri ayçiçeği kafaları, hasat öncesi üreticilerin beklentisini yükseltirken Trakya genelinde geçen sezona göre daha iyi verim alınması bekleniyor.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 5

"BU YIL BEREKETLİ BİR SEZON OLACAK"

Edirne Büyükdöllük Köyü Muhtarı ve üretici Ahmet Kezer, bu yıl alınan yağışların ayçiçeklerine olumlu yansıdığını belirterek bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 6

Kezer, geçen yıllarda bazı bölgelerde 50 ila 100 kilogram arasında ürün aldıklarını hatırlatarak, bu sezon ayçiçeği kafalarının çok daha dolgun olduğunu ifade etti.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 7

GÖZLER HASAT FİYATINDA

Üreticiler, yüksek verimin yanı sıra açıklanacak ayçiçeği alım fiyatlarının da emeklerinin karşılığını vermesini bekliyor.

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 8

Hasadın Edirne'nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli'nde de hız kazanmasıyla birlikte...

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Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü - Resim: 9

Trakya'da ayçiçeğinde umutlu sezonun başladığı belirtiliyor.

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