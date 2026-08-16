Trakya'da ayçiçeği tarlalarında bu yıl üreticiyi sevindiren beklenmeyen bir tablo ortaya çıktı.
Trakya'da beklenmeyen tablo: Çiftçinin yüzü güldü
Trakya'da etkili olan yağışlar ayçiçeği tarlalarına bereket getirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan hasatta dolgun çekirdekli ayçiçekleri dikkat çekerken, üreticiler geçen yıla göre daha yüksek verim ve açıklanacak fiyatlardan umutlu.Kaynak: İHA
Edirne'de etkili olan yağışların ardından dolgun çekirdekli ayçiçeklerinde verim artarken, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan hasat çiftçinin umutlarını yükseltti.
YAĞIŞLAR TARLALARDAKİ TABLOYU DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle düşük rekolteyle karşılaşan üreticiler, bu sezon yağışların olumlu etkisini tarlalarda gördü.
Dolgun ve iri ayçiçeği kafaları, hasat öncesi üreticilerin beklentisini yükseltirken Trakya genelinde geçen sezona göre daha iyi verim alınması bekleniyor.
"BU YIL BEREKETLİ BİR SEZON OLACAK"
Edirne Büyükdöllük Köyü Muhtarı ve üretici Ahmet Kezer, bu yıl alınan yağışların ayçiçeklerine olumlu yansıdığını belirterek bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.
Kezer, geçen yıllarda bazı bölgelerde 50 ila 100 kilogram arasında ürün aldıklarını hatırlatarak, bu sezon ayçiçeği kafalarının çok daha dolgun olduğunu ifade etti.
GÖZLER HASAT FİYATINDA
Üreticiler, yüksek verimin yanı sıra açıklanacak ayçiçeği alım fiyatlarının da emeklerinin karşılığını vermesini bekliyor.
Hasadın Edirne'nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli'nde de hız kazanmasıyla birlikte...
Trakya'da ayçiçeğinde umutlu sezonun başladığı belirtiliyor.