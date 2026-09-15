Trakya’da altın değerinde kritik bir adım atıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse de projeyle kuraklık ve verim düşüklüğünün önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Köse, "Bu kapsamda da üreticilerimize farklı zamanlarda, farklı ekim yöntemleriyle yapılan denemeleri tanıtmak istiyoruz. Burada bir deneme bahçesi kurduk. Farklı yöntemlerle yaptığımız ekimlerde, dekara nasıl daha fazla üretim alabiliriz, nasıl verimi arttırabiliriz, bu konuda bir proje başlattık. Geçen yılki verimlerimizi paylaşmıştık. Aslında şunu gördük; erken ekiliş ve anıza ekimlerde yaklaşık dekara 40 kilogramdan fazla ürün aldığımızı geçen sene gördük" diye konuştu.