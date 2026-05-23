9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların yoğun göçü ilk günden itibaren başladı. Mega kentten hem Anadolu hem de Avrupa yakası çıkışlarında sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.
Trakya yönü de Anadolu geçişi de kilit: Sürücüler iki yakada da adım adım ilerliyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbulluların memleket ve tatil bölgesi göçü başladı. TEM Kocaeli geçişi ile Trakya yolunda yoğun araç kuyrukları oluştu, ekipler önlem aldı.
Anadolu yönüne giden tatilciler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Özellikle İzmit ilçesi Kapantepe Viyadüğü mevkiinde başlayan yoğunluk, Gültepe ve Korutepe tünelleri ile Bekirdere Viyadüğü ve Daniş Koper Viyadüğü arasında zirveye ulaştı.
Bu bölgede yolun üç şeritten iki şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karşı yönde yani Ankara istikametinde ise trafik daha akıcı seyretti.
Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı yol bakım ve trafik kontrol çalışmalarını artırdı. Yetkililer, sürücüleri sabırlı olmaya ve yorgunluk nedeniyle mola vermeye davet etti.
Benzer yoğunluk İstanbul’un Avrupa Yakası çıkışlarında da yaşandı. Trakya, Saros Körfezi ve Çanakkale yönüne gitmek isteyen tatilciler, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda büyük sıkıntı çekti. İstanbul sınırını geçtikten sonra Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki kritik kavşaklarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle hafta sonu tatilini uzatarak erken yola çıkan vatandaşlar nedeniyle yoğunluk gün boyu arttı.
Emniyet güçleri, trafiğin daha fazla kilitlenmemesi için 7 stratejik kavşakta 30 ekip ve 82 personelle sahada aktif görev yaptı. Sürücülere hız limitlerine uymaları, yakın takip yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca özellikle TEM, D-100 ve İstanbul-Edirne otoyollarında yoğun trafik beklediklerini açıkladı. Vatandaşlara mümkünse alternatif güzergahları kullanmaları, seyahatlerini gece saatlerine kaydırmaları ve dinlenmiş olarak yola çıkmaları önerildi. Ayrıca olası kazalara karşı ambulans ve çekici ekipleri kritik noktalara konumlandırıldı.
Uzmanlar, bu yılki 9 günlük tatilin önceki yıllara göre daha yoğun bir trafiğe neden olabileceğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Trafik yoğunluğunun özellikle akşam saatlerinde ve ikinci günde daha da artması öngörülüyor.
Yetkililer, tatil dönüşünde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceğini hatırlatarak, vatandaşlardan dönüş tarihlerini planlı şekilde belirlemelerini istedi. Sorun yaşanmaması için tüm ekipler teyakkuz halinde görev yapıyor.