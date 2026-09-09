İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre SAAT 18:20 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine yükseldi.
Trafik yoğunluk haritası: İstanbul Anadolu yakasında trafik durma noktasına geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu an itibariyle yüzde 76 seviyesine ulaştı. Haritada en yoğun bölgeler Şişli, Fatih, Üsküdar-Ümraniye bağlantısı, Ataşehir ve Kartal-Maltepe hattı olarak öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre SAAT 18:20 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine yükseldi.
Trafiğin en yoğun, yani kırmızı renkle işaretlenen bölgeler arasında Şişli, Fatih, Üsküdar-Ümraniye bağlantı hattı, Ataşehir ile Kartal-Maltepe arasındaki sahil güzergahı öne çıkıyor. Bu kesimlerde araç trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına geldiği görülüyor.
Bağcılar-Esenyurt arasındaki bağlantı yolunda da benzer bir tıkanıklık dikkat çekiyor.
Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla yönündeki güzergahlarda da trafik akışında belirgin bir yavaşlama var.
Buna karşılık Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kentin kuzey ve çeper ilçelerinde trafiğin daha akıcı seyrettiği, bu bölgelerdeki ana yolların haritada yeşil renkle "açık" olarak işaretlendiği görülüyor.
Saat 18:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bu şekilde.
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