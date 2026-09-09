Trafik yoğunluk haritası: İstanbul Anadolu yakasında trafik durma noktasına geldi

Buna karşılık Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kentin kuzey ve çeper ilçelerinde trafiğin daha akıcı seyrettiği, bu bölgelerdeki ana yolların haritada yeşil renkle "açık" olarak işaretlendiği görülüyor.