Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, kadroya yapılan son takviyelerin ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi.
Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi
Trabzonspor’un gündemindeki Viktor Tsygankov transferi, hem Girona’nın yüksek bonservis talebi hem de sosyal medyada oluşan taraftar tepkileri nedeniyle çıkmaza girdi. Bordo-mavililerin transferdeki ilerleyişi ciddi şekilde yavaşladı. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
MALINOVSKYI VE MUCI KAP’A BİLDİRİLDİ
Bordo-mavili kulüp, daha önce Malinovskyi ve Muçi transferlerini KAP’a bildirerek kadrosunu güçlendirmişti.
TSYGANKOV TRANSFERİNDE KRİZ İDDİASI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da gündemine aldığı Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov’un transferinin, hem mali şartlar hem de sosyal tartışmalar nedeniyle zora girdiği öne sürüldü.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Girona forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor’a transferi bazı taraftar tepkileri nedeniyle çıkmaza girdi.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ GÜNDEMDE
İddiaya göre oyuncunun İsrail’in Nahariya kentinde doğmuş olması ve ailesinin geçmişine dair detaylar, sosyal medyada bazı taraftarların tepkisine yol açtı.
Bu durumun transfer sürecinde ek bir baskı oluşturduğu belirtilirken, oyuncunun kökeni üzerinden oluşan tartışmaların süreci olumsuz etkilediği ifade edildi.
MALİYET ENGELİ DE VAR
Öte yandan Girona’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle taraflar arasında yapılan görüşmelerin de tıkandığı aktarıldı.
Hem ekonomik şartlar hem de artan baskının, transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi şekilde azalttığı kaydedildi.
SEZON KARNESİ
Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan kanat oyuncusu bu süre zarfında 7 gol atarken 5 de asist yaptı.