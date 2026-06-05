Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi

Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi

Trabzonspor’un gündemindeki Viktor Tsygankov transferi, hem Girona’nın yüksek bonservis talebi hem de sosyal medyada oluşan taraftar tepkileri nedeniyle çıkmaza girdi. Bordo-mavililerin transferdeki ilerleyişi ciddi şekilde yavaşladı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 1

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, kadroya yapılan son takviyelerin ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 2

MALINOVSKYI VE MUCI KAP’A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili kulüp, daha önce Malinovskyi ve Muçi transferlerini KAP’a bildirerek kadrosunu güçlendirmişti.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 3

TSYGANKOV TRANSFERİNDE KRİZ İDDİASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da gündemine aldığı Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov’un transferinin, hem mali şartlar hem de sosyal tartışmalar nedeniyle zora girdiği öne sürüldü.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 4

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Girona forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor’a transferi bazı taraftar tepkileri nedeniyle çıkmaza girdi.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 5

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ GÜNDEMDE

İddiaya göre oyuncunun İsrail’in Nahariya kentinde doğmuş olması ve ailesinin geçmişine dair detaylar, sosyal medyada bazı taraftarların tepkisine yol açtı.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 6

Bu durumun transfer sürecinde ek bir baskı oluşturduğu belirtilirken, oyuncunun kökeni üzerinden oluşan tartışmaların süreci olumsuz etkilediği ifade edildi.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 7

MALİYET ENGELİ DE VAR

Öte yandan Girona’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle taraflar arasında yapılan görüşmelerin de tıkandığı aktarıldı.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 8

Hem ekonomik şartlar hem de artan baskının, transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi şekilde azalttığı kaydedildi.

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Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi - Resim: 9

SEZON KARNESİ

Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan kanat oyuncusu bu süre zarfında 7 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Kaynak: Diğer
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