Trabzonspor'un transferine engel: Taraftar ve sosyal medya tepkisi

TSYGANKOV TRANSFERİNDE KRİZ İDDİASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da gündemine aldığı Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov’un transferinin, hem mali şartlar hem de sosyal tartışmalar nedeniyle zora girdiği öne sürüldü.