Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde sürüyor.
Yönetim hem yabancı hem de yerli adaylar arasında listeyi oldukça daraltarak son kararı vermeye yaklaştı.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde sürüyor.
Yönetim hem yabancı hem de yerli adaylar arasında listeyi oldukça daraltarak son kararı vermeye yaklaştı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan bordo mavili ekip, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi yeni teknik direktörünü açıklamayı hedefliyor.
Fatih Tekke sonra geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alarak camiadan tam not alırken ikinci maçta sürpriz bir mağlubiyetle güvensizlik yarattı.
Konyaspor maçından olumlu bir sonuç çıksaydı Galatasaray derbisine takımın başında Hüseyin Çimşir'in çıkması planlanıyordu.
Ancak gelinen noktada; Trabzonspor yönetimi bir an önce teknik direktör belirsizliğine son vererek derbide takımın yeni hocasıyla sahada olmasını hedefliyor.
Bu doğrultuda Trabzonspor'da her kriz anında görev almaktan geri durmayan camianın efsane isimlerinden Şenol Güneş ismi ön plana çıkıyor.
Son dönemi beklentilerin altında kalsa da Fatih Tekke'nin hesapta olmayan ayrılığı sonrası boştaki yerli isimler arasında en güçlü aday olarak Şenol Güneş görülüyor.
Her ne kada Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesine büyük bir olasılık olarak bakılsa da teknik direktör gündeminde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Trabzonspor'un 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile görüşmelere başladığı ve yoğun bir temas halinde olduğu öğrenildi.
Son olarak Serie A ekibi Fiorentina'yı çalıştıran Pioli'nin takımın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilirken Trabzonspor ile ilgili detaylı analizler de hazırlayarak yönetime sunduğu belirtildi.
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Pioli, Trabzonspor'un son oynadığı Konyaspor maçını 90 dakika izleyerek gördüğü taktiksel sorunları ve çözüm reçetelerini yönetime rapor olarak sundu.
Taraflar arasında görüşmeler devam ederken 1-2 gün içerisinde olumlu veya olumsuz sürecin netlik kazanması bekleniyor.
Trabzonspor yeni teknik direktör arayışlarının perde arkasında Galatasaray hazırlıklarına Hüseyin Çimşir yönetiminde başladı.
Bu hafta bordo mavili kulüp için çok yoğun geçecek.