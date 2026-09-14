Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş

Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi teknik direktör arayışları hızlandı. Bordo-mavili ekibin gündeminde Şenol Güneş ismi öne çıkarken sürpriz bir aday da ortaya çıktı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 1

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde sürüyor.

Yönetim hem yabancı hem de yerli adaylar arasında listeyi oldukça daraltarak son kararı vermeye yaklaştı.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 2

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan bordo mavili ekip, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi yeni teknik direktörünü açıklamayı hedefliyor.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 3

Fatih Tekke sonra geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir ilk maçında Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık farklı bir galibiyet alarak camiadan tam not alırken ikinci maçta sürpriz bir mağlubiyetle güvensizlik yarattı.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 4

Konyaspor maçından olumlu bir sonuç çıksaydı Galatasaray derbisine takımın başında Hüseyin Çimşir'in çıkması planlanıyordu.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 5

Ancak gelinen noktada; Trabzonspor yönetimi bir an önce teknik direktör belirsizliğine son vererek derbide takımın yeni hocasıyla sahada olmasını hedefliyor.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 6

Bu doğrultuda Trabzonspor'da her kriz anında görev almaktan geri durmayan camianın efsane isimlerinden Şenol Güneş ismi ön plana çıkıyor.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 7

Son dönemi beklentilerin altında kalsa da Fatih Tekke'nin hesapta olmayan ayrılığı sonrası boştaki yerli isimler arasında en güçlü aday olarak Şenol Güneş görülüyor.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 8

Her ne kada Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesine büyük bir olasılık olarak bakılsa da teknik direktör gündeminde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 9

Trabzonspor'un 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile görüşmelere başladığı ve yoğun bir temas halinde olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 10

Son olarak Serie A ekibi Fiorentina'yı çalıştıran Pioli'nin takımın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilirken Trabzonspor ile ilgili detaylı analizler de hazırlayarak yönetime sunduğu belirtildi.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 11

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Pioli, Trabzonspor'un son oynadığı Konyaspor maçını 90 dakika izleyerek gördüğü taktiksel sorunları ve çözüm reçetelerini yönetime rapor olarak sundu.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken 1-2 gün içerisinde olumlu veya olumsuz sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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Trabzonspor'a Şenol Güneş derken sürpriz isim: Konyaspor maçını bile analiz etmiş - Resim: 12

Trabzonspor yeni teknik direktör arayışlarının perde arkasında Galatasaray hazırlıklarına Hüseyin Çimşir yönetiminde başladı.

Bu hafta bordo mavili kulüp için çok yoğun geçecek.

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