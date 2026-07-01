15+5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Felipe Augusto’yu Zenit’e satan Trabzonspor, Fildişi Sahilli genç yıldız Christ Inao Oulai’nin satışından bu rakamın iki katını kasasına koymayı hedefliyor.
Trabzonspor'a Premier Lig'den rekor Oulai teklifi: Transfer yarışı kızıştı
Transferde hızlı yol alan Trabzonspor, Felipe Augusto’nun ardından Christ Inao Oulai’den de rekor bir bonservis elde etmeyi hedefliyor. Bordo Mavililer, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nın elenmesinin ardından Premier Lig’den Oulai için ciddi bir teklif aldı. İşte detaylar...Furkan Çelik
DÜNYA KUPASI’NDA DA GÖZ DOLDURDU
Süper Lig’de etkileyici bir performansa imza atarak Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda da göz doldurdu.
Fildişi Sahili’nin Norveç’e elenmesinin ardından Oulai’nin potansiyel transferiyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşandı.
BRENTFORD TRABZONSPOR’UN KAPISINI ÇALDI
A Spor’dan Yunus Emre Sel’in aktardığı bilgilere göre; Premier Lig ekibi Brentford Oulai için 32 milyon Euro’luk bir teklif yaparak Trabzonspor’un kapısını çaldı.
BORDO MAVİLİLER 40 MİLYON EURO İSTİYOR
Şu ana kadar bordo mavili kulübe ulaşan en ciddi teklifin Brentford’a ait olduğu ifade edilirken Trabzonspor Oulai’nin bonservisini 40 milyon Euro’nun altında bir rakama vermek istemiyor.
BASTIA DA PAY ALACAK
Bastia ile yapılan anlaşma gereği Trabzonspor Oulai’nin olası bir transferinde yüzde Fransız kulübüne yüzde 20 pay verecek. Bu nedenle Ertuğrul Doğan yönetimi çok sayıda talibi bulunan Oulai için olabildiğince en yüksek rakamı bulmak istiyor.
AVRUPA’NIN DEV KULÜPLERİ İLGİLENİYOR
20 yaşındaki genç yeteneğin durumunu Brentford’un yanı sıra Premier Lig’den Chelsea ve Tottenham gibi dev kulüpler de yakından takip ediyor.
Ayrıca Brighton’ın da Oulai için Trabzonspor’a ilgi kağıdı gönderdiği belirtildi. Almanya Bundesliga kulübü Leipzig’in de transfer yarışında yer alması Trabzonspor’un pazarlıklarda elini güçlendiren bir unsur olarak görülüyor.
TRABZONSPOR’DA 31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz yaz Bastia’dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oulai bordo mavili formayla toplamda 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
MİLLİ TAKIM'DA DA BÜYÜLEDİ
Trabzonspor’da gösterdiği performans sayesinde ilk kez 14 Kasım 2025’te Suudi Arabistan ile oynanan hazırlık maçında Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını giyen Oulai, Dünya Kupası’nda oynanan 4 maçta da görev aldı.
Oulai’nin özellikle grupta Almanya’ya karşı 90 dakika sahada kaldığı mücadelede ortaya koyduğu performans futbol otoriterleri tarafından tam not aldı.
Toplamda 13 kez milli olan genç yıldız kısa sürede milli takımın da kilit oyuncularından biri haline geldi.