Trabzonspor'a Premier Lig'den rekor Oulai teklifi: Transfer yarışı kızıştı

BASTIA DA PAY ALACAK

Bastia ile yapılan anlaşma gereği Trabzonspor Oulai’nin olası bir transferinde yüzde Fransız kulübüne yüzde 20 pay verecek. Bu nedenle Ertuğrul Doğan yönetimi çok sayıda talibi bulunan Oulai için olabildiğince en yüksek rakamı bulmak istiyor.