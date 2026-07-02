Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Manchester United ile yapılan görüşmelerde de 1.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya varan Trabzonspor'un kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

Anlaşmada ayrıca herhangi bir satın alma opsiyonunun bulumadığı da gelen bilgiler arasında.