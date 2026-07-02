Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu

Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu

Trabzonspor kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer geçtiğimiz sezon kalesini koruyan ve başarılı performansıyla taraftarların gönlünü kazanan Andre Onana'yı Manchester United'dan yeniden kiralamaya hazırlanıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 1

Şu ana kadar yaptığı hamlelerle transfer dönemine damga vuran Trabzonspor kalesini de güvence altına almayı başardı.

Bordo Mavililer, Manchester United ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 2

ONANA TRABZONSPOR İLE 1 YIL DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla düşüşe geçen kariyerini canlandırarak yeniden kendini bulan Andre Onana, Trabzonspor'a 1 yıllığına daha katılmayı kabul etti.

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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 3

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Manchester United ile yapılan görüşmelerde de 1.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya varan Trabzonspor'un kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.

Anlaşmada ayrıca herhangi bir satın alma opsiyonunun bulumadığı da gelen bilgiler arasında.

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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 4

KALECİ ARAYIŞI TEMMUZ BAŞINDA SON BULDU

Kiralık süresi boyunca Onana'nın Manchester United ile sözleşmesindeki maaşının önemli bölümünü karşılamayı göze alan Trabzonspor böylelikle yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını da henüz temmuz başında sonlandırmış oldu.

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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 5

TÜRKİYE KUPASI ZAFERİNİN MİMARLARINDANDI

Geçen sezon 33 maçta Trabzonspor'un kalesini koruyan 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

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Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu - Resim: 6

Onana özellike Samsunspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla takımının finale yükselmesinde ve kupayı müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.

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