Trabzonspor sonunda Onana'yı da bitirdi: Anlaşma detayları belli oldu

Şu ana kadar yaptığı hamlelerle transfer dönemine damga vuran Trabzonspor kalesini de güvence altına almayı başardı.
Bordo Mavililer, Manchester United ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
Şu ana kadar yaptığı hamlelerle transfer dönemine damga vuran Trabzonspor kalesini de güvence altına almayı başardı.
Bordo Mavililer, Manchester United ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
ONANA TRABZONSPOR İLE 1 YIL DEVAM EDECEK
Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla düşüşe geçen kariyerini canlandırarak yeniden kendini bulan Andre Onana, Trabzonspor'a 1 yıllığına daha katılmayı kabul etti.
MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Manchester United ile yapılan görüşmelerde de 1.5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya varan Trabzonspor'un kısa süre içerisinde transferi açıklaması bekleniyor.
Anlaşmada ayrıca herhangi bir satın alma opsiyonunun bulumadığı da gelen bilgiler arasında.
KALECİ ARAYIŞI TEMMUZ BAŞINDA SON BULDU
Kiralık süresi boyunca Onana'nın Manchester United ile sözleşmesindeki maaşının önemli bölümünü karşılamayı göze alan Trabzonspor böylelikle yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını da henüz temmuz başında sonlandırmış oldu.
TÜRKİYE KUPASI ZAFERİNİN MİMARLARINDANDI
Geçen sezon 33 maçta Trabzonspor'un kalesini koruyan 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
Onana özellike Samsunspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla takımının finale yükselmesinde ve kupayı müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.