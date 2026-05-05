Anasayfa Spor Trabzonspor Samsunspor'un 2 yıldızını transfer ediyor: Yüksel Yıldırım onay verdi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Samsunspor'un 2 yıldızını transfer etmek istiyor. Yüksel Yıldırım'dan da görüşme için onay çıktı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor, Süper Lig’de sezonun son düzlüğüne girilirken yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Bordo-mavili ekip, kadrosunu güçlendirmek adına özellikle orta saha hattına yönelik girişimlerini yoğunlaştırırken, gündemine iki önemli ismi aldı.

Gökhan Erdem'in aktardığına göre, Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham ve Carlo Holse ile transfer görüşmesi gerçekleştirmek için Karadeniz ekibinden resmi izin talep etti.

Samsunspor yönetiminin bu talebe olumlu yanıt verdiği ve iki oyuncu için görüşme yapılmasına onay çıktığı öğrenildi.

YÜKSEL YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Ntcham'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Trabzonspor’un, özellikle orta sahada oyun kurulumunu güçlendirmek ve hücum çeşitliliğini artırmak amacıyla bu iki oyuncuyu listesine aldığı belirtiliyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, hem fiziksel gücü hem de oyun temposunu yukarı çekebilecek isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

Olivier Ntcham, daha önce Avrupa’nın çeşitli liglerinde edindiği tecrübe ve merkez orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çekerken, Carlo Holse ise hücuma katkı sağlayabilen yapısı ve yaratıcı oyun tarzıyla öne çıkıyor.

Trabzonspor’un iki oyuncuyu da aynı anda değerlendirme ihtimali, kadro derinliği açısından önemli bir hamle olarak görülüyor.

Trabzonspor’un bu hamleleri, Süper Lig’de rekabetin arttığı ve transfer döneminin hareketli geçeceği bir yazın habercisi olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavililer, hem yerli hem de yabancı oyuncu havuzunda çalışmalarını sürdürerek kadro planlamasını şekillendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Diğer
