Yeniçağ Gazetesi
28 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi

Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi

Transferde vites yükselten Trabzonspor, sağ kanat için rotasını Milan forması giyen Samuel Chukwueze'ye çevirdi. Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldız için resmi teklif sunduğu öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, sağ kanat transferi için Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze'yi gündemine aldı.

1 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 2

İddialara göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne teklif yaptı.

2 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 3

Transfer görüşmelerinde yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinin konuşulduğu belirtilirken, Trabzonspor'un satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülünü de değerlendirdiği ifade edildi.

3 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 4

MİLAN 21 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2023 yılında Villarreal'den 21 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Chukwueze, geçen sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirdi.

4 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 5

Nijeryalı kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde ligde çıktığı 23 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

5 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 6

HÜCUM HATTI İÇİN ÖNEMLİ HEDEF

Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Chukwueze; hızı, bire birde adam eksiltme becerisi ve kontra ataklardaki etkinliğiyle tanınıyor.

6 7
Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi - Resim: 7

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Nijeryalı futbolcunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor'un transfer girişimlerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro