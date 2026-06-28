Trabzonspor'dan yeni transfer bombası: Ertuğrul Doğan Milan'dan istedi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, sağ kanat transferi için Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze'yi gündemine aldı.
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Transferde vites yükselten Trabzonspor, sağ kanat için rotasını Milan forması giyen Samuel Chukwueze'ye çevirdi. Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldız için resmi teklif sunduğu öne sürüldü.Furkan Çelik
İddialara göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübüne teklif yaptı.
Transfer görüşmelerinde yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelinin konuşulduğu belirtilirken, Trabzonspor'un satın alma zorunluluğu içeren kiralama formülünü de değerlendirdiği ifade edildi.
MİLAN 21 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
2023 yılında Villarreal'den 21 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Chukwueze, geçen sezonu kiralık olarak Fulham'da geçirdi.
Nijeryalı kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde ligde çıktığı 23 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
HÜCUM HATTI İÇİN ÖNEMLİ HEDEF
Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Chukwueze; hızı, bire birde adam eksiltme becerisi ve kontra ataklardaki etkinliğiyle tanınıyor.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Nijeryalı futbolcunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Trabzonspor'un transfer girişimlerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.