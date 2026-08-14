Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor?

Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor?

Mohamed Salah transferiyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Trabzonspor, hücum hattını Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez ile güçlendiriyor.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosuna bir dünya yıldızını daha eklemeye hazırlanıyor.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 2

Bordo-mavililerin, Al Hilal ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda Darwin Nunez’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 3

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Uruguaylı santrforun, resmi transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere cumartesi günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 4

Nunez, bu transferle birlikte Liverpool döneminden eski takım arkadaşı Mohamed Salah ile Trabzonspor çatısı altında yeniden bir araya gelecek.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 5

YAZ DÖNEMİNDEKİ 14. TRANSFER

Darwin Nunez hamlesi, Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki 14. takviyesi olacak.

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 6

Bordo-mavili kulüp daha önce şu isimleri kadrosuna katmıştı:

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 7

Hücum & Kanat: Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu, Rene Mitongo

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 8

Orta Saha: Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz

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Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor? - Resim: 9

Savunma: Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral

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