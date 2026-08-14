Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosuna bir dünya yıldızını daha eklemeye hazırlanıyor.
Trabzonspor Darwin Nunez'i bitirdi... Dünya yıldızı forvetin uçağı ne zaman havalanıyor?
Mohamed Salah transferiyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Trabzonspor, hücum hattını Suudi Arabistan ekibi Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez ile güçlendiriyor.Haber Merkezi
Bordo-mavililerin, Al Hilal ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda Darwin Nunez’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Uruguaylı santrforun, resmi transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere cumartesi günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Nunez, bu transferle birlikte Liverpool döneminden eski takım arkadaşı Mohamed Salah ile Trabzonspor çatısı altında yeniden bir araya gelecek.
YAZ DÖNEMİNDEKİ 14. TRANSFER
Darwin Nunez hamlesi, Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki 14. takviyesi olacak.
Bordo-mavili kulüp daha önce şu isimleri kadrosuna katmıştı:
Hücum & Kanat: Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu, Rene Mitongo
Orta Saha: Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz
Savunma: Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral