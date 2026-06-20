Trabzonlu muhtarın icadı görenleri şaşırttı: Ağır yükler tek hamlede kasada

Sanayi ustası Ali Baştan, mekanizmanın örneği görmediklerini belirterek, "Muhtarımız yanıma gelip durumu anlattı. Plan ve proje çizdik. Yavaş yavaş başladık. İlk yaptığımızda problemler oldu ama sonrasında düzelttik. Şimdi yüzde 100 randıman verdi. Odun, ot ne yüklerseniz yükleyin çalışır. İlk kez yaptığımız için proje aşaması uzun sürdü ama şuanda hemen yapabiliriz. Bunun başka bir örneğini bugüne kadar görmedik. Sadece bir plan yaptık ortaya bu çıktı. Bu icadı ilk biz yaptık. İsteyenler oluyor" dedi.



