Dünyanın en zorlu arazi yarışları arasında gösterilen ve Suudi Arabistan'da 1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dakar Rallisi, tarihi bir teknolojik dönüşüme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Toyota'dan Dakar’a çevreci hamle: Hidrojenli Hilux çöle iniyor
Toyota GAZOO Racing, hidrojen yakıt hücreli yeni DKR GR FC Hilux modeliyle 2027 Dakar Rallisi’nde boy gösterecek. Çöl şartlarında test edilecek prototip araç, yarış esnasında egzozundan yalnızca su buharı salarak geleceğin yarış teknolojilerine öncülük edecek.Haber Merkezi
Toyota GAZOO Racing, hidrojen yakıt hücresi altyapısına sahip DKR GR FC Hilux prototipini ilk kez yarış ortamında deneyeceğini açıkladı. Marka, 2025 Dakar Rallisi'nde Hilux ile elde ettiği birincilik başarısını, bu çevreci vizyon projesiyle bir adım ileri taşımayı hedefliyor.
1.000 KİLOMETRELİK ZORLU ÇÖL ETAPLARINDA TEST EDİLECEK
Toyota’nın Avrupa Araştırma ve Geliştirme Merkezi çatısı altında geliştirilen prototip, yeni teknolojilerin sergilendiği Dakar Future Mission 1000 kategorisinde sahne alacak. Dakar'ın en üst klasmanında mücadele eden DKR GR Hilux modeli temel alınarak üretilen araçta, geleneksel benzinli motorun yerini Toyota’nın geliştirdiği özel yakıt hücresi sistemi aldı.
Toplam 13 etaptan oluşan ve 1.000 kilometreyi bulan zorlu parkurda aracın yüksek sıcaklık, çöl tozu ve yıpratıcı arazi şartlarındaki dayanıklılığı ile performansı ölçülecek.
EGZOZDAN YALNIZCA SU SALINACAK
Çalışma prensibi gereği karbondioksit emisyonunu tamamen sıfırlayan DKR GR FC Hilux, sürüş sırasında egzozundan sadece su buharı çıkaracak. Toyota’nın ticari araç kanadında Scania kamyonlarıyla da yürüttüğü hidrojen yatırımlarının önemli bir parçası olan proje; Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES ve IAV gibi güçlü mühendislik ile sanayi ortaklarının desteğiyle zorlu çöl testlerine hazırlanıyor.