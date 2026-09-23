Toyota'dan Dakar’a çevreci hamle: Hidrojenli Hilux çöle iniyor

EGZOZDAN YALNIZCA SU SALINACAK

Çalışma prensibi gereği karbondioksit emisyonunu tamamen sıfırlayan DKR GR FC Hilux, sürüş sırasında egzozundan sadece su buharı çıkaracak. Toyota’nın ticari araç kanadında Scania kamyonlarıyla da yürüttüğü hidrojen yatırımlarının önemli bir parçası olan proje; Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES ve IAV gibi güçlü mühendislik ile sanayi ortaklarının desteğiyle zorlu çöl testlerine hazırlanıyor.