Toyota ve Nissan’a kendi evinde soğuk duş: BYD’den ezber bozan fiyatla yeni elektrikli

Çinli otomotiv devi BYD, Japonya pazarındaki varlığını güçlendirecek stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, ülkenin en çok tercih edilen mini araç segmentine (Kei-Car) özel olarak tasarladığı yüzde 100 elektrikli modeli Racco’yu resmen piyasaya sürdü.