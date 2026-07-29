Çinli otomotiv devi BYD, Japonya pazarındaki varlığını güçlendirecek stratejik bir hamleye imza attı. Şirket, ülkenin en çok tercih edilen mini araç segmentine (Kei-Car) özel olarak tasarladığı yüzde 100 elektrikli modeli Racco’yu resmen piyasaya sürdü.
Toyota ve Nissan’a kendi evinde soğuk duş: BYD’den ezber bozan fiyatla yeni elektrikli
BYD, Japonya’nın popüler Kei-Car segmentine özel geliştirdiği elektrikli Racco modelini satışa çıkardı. Uygun fiyatı ve 320 km menziliyle öne çıkan araç, rakiplerine meydan okuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Toyota, Honda ve Nissan gibi yerli üreticilerin domine ettiği pazarda yerini alan Racco, uygun fiyat politikası ve sunduğu teknik detaylarla rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.
Japonya'daki toplam sıfır araç satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan K-Car kategorisi, dar sokaklar ve kırsal ulaşım şartları nedeniyle ülkenin en kritik otomotiv segmenti olarak değerlendiriliyor.
BYD Racco, devlet teşvikleri öncesinde Japonya’da 2,145 milyon yen (yaklaşık 13.100 dolar) başlangıç fiyatıyla vitrine çıktı. Ülkedeki 150.000 yenlik elektrikli araç desteği uygulandığında, modelin giriş versiyonu 2 milyon yen eşiğinin altına geriliyor.
Pazardaki rakipleriyle kıyaslandığında ortaya çıkan tablo şu şekilde biçimleniyor:
BYD Racco (Giriş 200): Teşvikle -1,99 milyon Yen | 210 km Menzil (WLTC)
Nissan Sakura: -2,44 milyon Yen | 180 km Menzil
Honda N-ONE e: -2,70 milyon Yen | 200 km Menzil
Modelin üst seviye paketleri olan 300 Plus ve 300 Premium seçeneklerinde kullanılan 35,84 kWsa LFP Blade batarya, aracın sürüş menzilini 320 kilometreye kadar çıkarıyor. Bu performans değeri, Racco modelini Japonya'da 300 km menzil barajını geride bırakan ilk elektrikli Kei-Car konumuna getiriyor.
İlk defa Ekim 2025'te kamuoyuna sergilenen Racco, Çin iç pazarında satışa sunulmayıp doğrudan küresel pazarlar hedeflenerek geliştirilen nadir BYD araçları arasında bulunuyor.
Model; 3.395 mm uzunluğu ve 1.475 mm genişliği ile Japon K-Car standartlarının tam sınırlarında yer alırken, 1.800 mm'lik yüksekliğiyle bölge tüketicisinin tercih ettiği "süper yüksek tavan" yapısını sunuyor.
BYD Racco, yer aldığı segmentte ayak sensörüyle kontrol edilebilen elektrikli kayar kapılara sahip ilk model olma unvanını taşıyor. Arka koltuk konfigürasyonları katlandığında araç içinde 1.372 litreye varan bir yükleme hacmi elde edilebiliyor.
47 kW güç ile 160 Nm tork üreten elektrikli motordan beslenen model, 50 kW DC hızlı şarj yeteneği barındırıyor.
Kabinde ise 10,1 inç boyutunda multimedya ekranı, Seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri, V2L (araçtan dışarıya enerji aktarımı) desteği, ısıtmalı direksiyon ve koltuklar ile NFC tabanlı akıllı telefon anahtarı standart donanım paketi içinde sunuluyor.