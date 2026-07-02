Toprağına bunu eken kısa sürede köşeyi dönüyor: Az masraflı bakımıyla ekeni zengin eden meyve

Net Rakamlar Sır Gibi Saklanıyor: Tam Bir Niş Ürün!

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre yerel basında geniş yankı bulan haber raporlarına göre, söz konusu çiftlikte şu an için gerçekleştirilen toplam üretim hacmi, ekili arazinin tam genişliği, ürünün kilogram bazındaki güncel satış fiyatı ya da aktif olarak entegre olunan ticari dağıtım ve lojistik kanallarına dair resmi, net bir veri ise henüz kayıt literatüründe bulunmuyor. Buna rağmen, meyvenin satışından elde edilen yüksek ciro ve kazanç oranı, çiftçiyi ekonomik anlamda fazlasıyla mutlu etmeye yetiyor ve bölge coğrafyası için alternatifsiz bir niş ürün seçeneği oluşturuyor.