, Sao Paulo'nun iç kesimlerinde yer alan Santa Rita do Passa Quatro kentindeki özel bir kırsal mülkte toprakla buluşturulan egzotik bir meyve, tarım dünyasında adeta şok etkisi yarattı.
Toprağına bunu eken kısa sürede köşeyi dönüyor: Az masraflı bakımıyla ekeni zengin eden meyve
Çiftçilerin tarlalarında deneme amacıyla diktiği ve kısa süre içinde olağanüstü kar marjlarına ulaştığı Asya kökenli o yeni bitki, adeta tarımın yeni gözdesi haline geldi. Hem az masraflı bakımı hem de pazar payının büyüklüğüyle ekeni zengin ediyor.Züleyha Öncü
Üretici Marco Barbuio'ya ait çiftlikte büyük bir titizlikle yürütülen bu egzotik yetiştiricilik faaliyeti, bölgedeki mevcut diğer geleneksel tarımsal üretimlerle birlikte aynı arazide, entegre bir biçimde alanı paylaşarak gerçekleştiriliyor ve yüksek getiri potansiyeliyle tüm çiftçilerin iştahını kabartıyor.
Yüzyıllardır Tüketiliyor Ama Dünya Pazarı Yeni Tanıyor!
Longan meyvesi; Çin, Tayland ve Vietnam gibi köklü Doğu Asya ülkelerinde yüzyıllardan beri sofralardan eksik edilmeyen, tıp ve beslenme alanında güçlü bir kültürel geleneğe sahip olan son derece kıymetli bir besindir. Ancak, Brezilya’nın iç pazar dinamikleri incelendiğinde, yerel tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğu tarafından bu meyve henüz hiç tanınmıyor ve bilinmiyor.
Mevcut pazar yapısı ve tüketim alışkanlıkları içinde longan, genel bilinirliğinin henüz çok düşük seviyelerde kalmasına rağmen, dikkat çekici morfolojik, görsel yapısı ve liçi meyvesi ile olan doğrudan akrabalık bağları sayesinde lüks gastronomi sektörü için harika bir yeni alternatif olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin liçi meyvesini yakinen tanıması, longanın pazara giriş süreçlerini ve tüketici adaptasyonunu kolaylaştıran çok önemli bir referans noktası teşkil ediyor.
Net Rakamlar Sır Gibi Saklanıyor: Tam Bir Niş Ürün!
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre yerel basında geniş yankı bulan haber raporlarına göre, söz konusu çiftlikte şu an için gerçekleştirilen toplam üretim hacmi, ekili arazinin tam genişliği, ürünün kilogram bazındaki güncel satış fiyatı ya da aktif olarak entegre olunan ticari dağıtım ve lojistik kanallarına dair resmi, net bir veri ise henüz kayıt literatüründe bulunmuyor. Buna rağmen, meyvenin satışından elde edilen yüksek ciro ve kazanç oranı, çiftçiyi ekonomik anlamda fazlasıyla mutlu etmeye yetiyor ve bölge coğrafyası için alternatifsiz bir niş ürün seçeneği oluşturuyor.
Uzmanlar Uyardı: "Ekimden Hasada Kadar Yüksek Özen Şart!"
Bölgede saha çalışması yürüten tarım uzmanları ve ilgili sektörel haber raporları, longan gibi tarım pazarı için geleneksel ve alışılmış olmayan egzotik meyvelerin yetiştirilme ve adaptasyon süreçlerinin çok yüksek düzeyde teknik bir uzmanlık gerektirdiğinin altını önemle çiziyor.
Bitkinin dikildiği yerel iklim koşullarına tam uyumu, toprağın nem dengesini koruyacak doğru sulama programlamaları ve meyvenin kalitesini belirleyen hassas hasat zamanlaması gibi temel unsurlar, bu niş ürünün üretimindeki ticari başarının en hayati rollerini üstleniyor.