Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı

Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı

Toprağın altındaki değerli kaynak son yıllarda bölgeye milyonlarca liralık kazanç sağladı

Kaynak: AA
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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 1

Erzurum ve Erzincan’da yürütülen çalışmalarla tespit edilen trüf mantarı varlığı, Türkiye ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağladı. Bölgedeki doğal kaynakların değerlendirilmesiyle önemli bir ekonomik potansiyel ortaya çıktı.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 2

22 tonluk trüf mantarı varlığı

Yapılan envanter çalışmaları sonucunda Erzurum ve Erzincan genelinde toplam 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı bulunduğu tespit edildi.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 3

30 milyon liralık katkı sağlandı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığını açıkladı.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 4

Geniş alanlarda çalışmalar yapıldı

Erzurum’da Horasan, İspir ve Aşkale bölgelerinde yaklaşık 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton trüf mantarı tespit edilirken, Erzincan’da ise 30 bin hektarda yaklaşık 6 tonluk varlık belirlendi. Refahiye Orman İşletmesi’nde yapılan çalışmalarla birlikte toplamda 12,5 tonluk ek potansiyel ortaya çıkarıldı.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 5

Doğal üretimin yanı sıra yetiştiriliyor

Trüf mantarı sadece doğadan toplanmıyor. Laboratuvar ortamında meşe fidanlarının köklerine aşılanan mikorizalar sayesinde kontrollü üretim de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Erzurum ve Erzincan’da 50 dönümlük alanda 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 6

Fidan üretimi artıyor

Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün 350 dönümlük alanında bu yıl 2,5 milyon fidan üretimi hedeflenirken, kapasitenin gelecek sezon 3 milyona çıkarılması planlanıyor.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 7

Tıbbi ve aromatik bitkiler de öne çıkıyor

Bölgede sadece trüf mantarı değil, lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver ve melisa gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi de artırılıyor.

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Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı - Resim: 8

Trüf mantarının yüksek ekonomik değeri ve artan üretim kapasitesi, bölgeyi Türkiye’nin yeni tarımsal gelir merkezlerinden biri haline getirmeye aday gösteriyor.

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