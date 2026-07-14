Erzurum ve Erzincan’da yürütülen çalışmalarla tespit edilen trüf mantarı varlığı, Türkiye ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağladı. Bölgedeki doğal kaynakların değerlendirilmesiyle önemli bir ekonomik potansiyel ortaya çıktı.
Toprağın altındaki servet: Erzurum ve Erzincan’dan ekonomiye 30 milyonluk katkı
Toprağın altındaki değerli kaynak son yıllarda bölgeye milyonlarca liralık kazanç sağladıKaynak: AA
22 tonluk trüf mantarı varlığı
Yapılan envanter çalışmaları sonucunda Erzurum ve Erzincan genelinde toplam 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı bulunduğu tespit edildi.
30 milyon liralık katkı sağlandı
Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığını açıkladı.
Geniş alanlarda çalışmalar yapıldı
Erzurum’da Horasan, İspir ve Aşkale bölgelerinde yaklaşık 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton trüf mantarı tespit edilirken, Erzincan’da ise 30 bin hektarda yaklaşık 6 tonluk varlık belirlendi. Refahiye Orman İşletmesi’nde yapılan çalışmalarla birlikte toplamda 12,5 tonluk ek potansiyel ortaya çıkarıldı.
Doğal üretimin yanı sıra yetiştiriliyor
Trüf mantarı sadece doğadan toplanmıyor. Laboratuvar ortamında meşe fidanlarının köklerine aşılanan mikorizalar sayesinde kontrollü üretim de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Erzurum ve Erzincan’da 50 dönümlük alanda 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.
Fidan üretimi artıyor
Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün 350 dönümlük alanında bu yıl 2,5 milyon fidan üretimi hedeflenirken, kapasitenin gelecek sezon 3 milyona çıkarılması planlanıyor.
Tıbbi ve aromatik bitkiler de öne çıkıyor
Bölgede sadece trüf mantarı değil, lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver ve melisa gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi de artırılıyor.
Trüf mantarının yüksek ekonomik değeri ve artan üretim kapasitesi, bölgeyi Türkiye’nin yeni tarımsal gelir merkezlerinden biri haline getirmeye aday gösteriyor.