Toprağın altında yetişiyor, kilosu 60 liradan satılıyor: Üreticisi bayram ediyor

DÖNÜM BAŞINA 450 KİLOGRAMA KADAR VERİM

Üretici Ali Çot'un verdiği bilgilere göre tarlalarda dönüm başına yaklaşık 400 ila 450 kilogram yer fıstığı elde ediliyor. Bu rakamlar, üreticilerin sezonu verimli geçirdiğini ortaya koyuyor.