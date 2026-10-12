TOPRAĞIN ALTINDAN BEREKET ÇIKTI
Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde öne çıkan merkezlerinden Osmaniye'de hasat heyecanı yaşanıyor. Çukurova'nın verimli topraklarında yetiştirilen ürünler, bu yıl elde edilen yüksek verimle üreticilerin yüzünü güldürdü.
Toprağın altında yetişiyor, kilosu 60 liradan satılıyor: Üreticisi bayram ediyor
Osmaniye'de yer fıstığı hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü. Düziçi ilçesinde dönüm başına 400-450 kilogram verim beklenirken ürünün kilogramı üreticiden 50-60 liraya alınıyor. Çiftçiler bu yılki rekolteden memnun.Kaynak: İHA
TOPRAĞIN ALTINDAN BEREKET ÇIKTI
ÇİFTÇİLER TARLALARA AKIN ETTİ
Osmaniye genelinde yer fıstığı hasadı devam ederken Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde de yoğun mesai başladı. Üreticiler, aylar boyunca emek verdikleri ürünleri topraktan çıkarıyor.
15 DÖNÜMLÜK ARAZİDE HASAT MESAİSİ
Farsak köyünde çiftçilik yapan Ali Çot, 15 dönümlük arazisinde yer fıstığı yetiştiriyor. Hasat çalışmalarını sürdüren Çot, bu yıl ürünün veriminden memnun olduğunu belirtti.
DÖNÜM BAŞINA 450 KİLOGRAMA KADAR VERİM
Üretici Ali Çot'un verdiği bilgilere göre tarlalarda dönüm başına yaklaşık 400 ila 450 kilogram yer fıstığı elde ediliyor. Bu rakamlar, üreticilerin sezonu verimli geçirdiğini ortaya koyuyor.
KİLOSU 60 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Hasat edilen yer fıstığının kilogramı üreticiden 50 ila 60 lira arasında satın alınıyor. Ürünün satış fiyatı ve verim miktarı, çiftçilerin sezon sonunda elde edecekleri geliri doğrudan etkiliyor.
15 DÖNÜMDEN 6 TONU AŞAN ÜRÜN BEKLENİYOR
Ali Çot'un açıkladığı dönüm başına verim esas alındığında, 15 dönümlük araziden yaklaşık 6 ila 6,75 ton yer fıstığı elde edilmesi mümkün görünüyor. Bu miktar, hasadın tamamında aynı verimin alınması halinde geçerli olacak.
5-6 AYLIK EMEĞİN KARŞILIĞINI ALIYORLAR
Yer fıstığının yetişme süresinin yaklaşık 5-6 ay olduğunu anlatan Ali Çot, hasat döneminin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Aylar süren tarımsal çalışmaların ardından ürünler pazara hazırlanıyor.
YER FISTIĞININ BAŞKENTİNDE YÜZLER GÜLÜYOR
Yer fıstığı üretimiyle tanınan Osmaniye'de bu yılki verim çiftçilerin beklentilerini karşıladı. Hasat devam ederken üreticiler, elde edilen ürün miktarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.