Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok"

"Bu takım artık vites artıramıyor"

Almanya'nın geçmişteki başarılı turnuvalarıyla mevcut kadroyu kıyaslayan deneyimli futbolcu, "Başarılı turnuvalar geçirdiğimiz dönemlerde her zaman vites artırabileceğimizi hissederdim. Bu takım artık bundan aciz. Sadece Paraguay'dan daha iyi olduğumuzu ve bir şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz." sözleriyle milli takıma yönelik eleştirilerini sürdürdü.