Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok"

Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok"

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Paraguay'a elenmesinin ardından konuşan Toni Kroos, milli takımı sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, kadroda dünya klasında tek bir oyuncu bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Diğer
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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 1

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'na Paraguay karşısında son 32 turunda veda etmesinin yankıları sürüyor.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 2

Milli takımın eski yıldızı Toni Kroos, alınan başarısızlığın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 3

"Tek bir dünya klasında oyuncumuz yok"
Kroos, Almanya kadrosunda dünya klasında futbolcu bulunmadığını belirterek, "Şu anda tek bir dünya klasında oyuncumuz yok.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 4

Dünya klası potansiyeline sahip oyuncularımız var ama bu onların dünya klası olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 5

"Maçların kaderini yıldızlar belirliyor"
Dünya Kupası'nda fark yaratan isimlere dikkat çeken Kroos, "Dünya klasındaki oyuncular şu anda tüm Dünya Kupası maçlarının kaderini belirliyor ve gol krallığı listesinin başında yer alıyorlar.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 6

Bizim orada tek bir oyuncumuz bile yok, bu konuda dürüst olmak zorundayız." dedi.

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Toni Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri: "Dünya klasında tek oyuncumuz yok" - Resim: 7

"Bu takım artık vites artıramıyor"
Almanya'nın geçmişteki başarılı turnuvalarıyla mevcut kadroyu kıyaslayan deneyimli futbolcu, "Başarılı turnuvalar geçirdiğimiz dönemlerde her zaman vites artırabileceğimizi hissederdim. Bu takım artık bundan aciz. Sadece Paraguay'dan daha iyi olduğumuzu ve bir şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz." sözleriyle milli takıma yönelik eleştirilerini sürdürdü.

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