Tokyo Auto Salon’da sergilenen ve büyük ilgi gören vahşi arazi kiti, yoğun istek üzerine Suzuki Jimny için resmen üretime giriyor. Arazi canavarını adeta bir tanka dönüştüren bu özel tasarım kiti, 24 Temmuz'dan itibaren satışta olacak.
Tokyo'da ortalığı kasıp kavuran o tasarım kiti nihayet yollarda: Yeni Suzuki Jimny için geri sayım başladı
Otomotiv dünyasının kompakt sınıftaki efsanesi, uzun bir aranın ardından ezber bozan bir değişimle geri dönüyor. Tokyo’da ilk kez sergilendiğinde büyük bir heyecan dalgası yaratan o çok özel tasarım, nihayet gerçek oluyor ve off-road tutkunlarının rüyalarını süslemeye hazırlanıyor.Haber Merkezi
Arazi sürüşünün ikonik ismi Suzuki Jimny, tam sekiz yıl aradan sonra vahşi ve son derece agresif yeni görünümüyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dördüncü nesliyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan model, zamana meydan okumaya devam ediyor. Japon otomotiv devi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği JimnySunlight 2026 etkinliğinde sergilediği konsept modelle kullanıcıların beğenisini ölçmüştü. Gelen son derece olumlu tepkilerin ardından marka, aracı çok daha hırçın bir görünüme kavuşturacak resmi modifikasyon paketi için üretim onayını verdi.
TOKYO'DAKİ EFSANE KONSEPT GERÇEK OLDU
"Jimny Gozel" adıyla anılan bu yeni tasarım, markanın fabrika onaylı aksesuarlarını üreten köklü üretici AWIN ortaklığıyla hayata geçirildi. Tokyo Auto Salon fuarında büyük ilgi toplayan "Monster Hunter Wilds Edition" konseptinden izler taşıyan bu özel kit, standart bir Jimny modelini görsel olarak adeta küçük bir zırhlı araca dönüştürüyor.
Yenilenen tasarımın en dikkat çekici yönleri aracın ön kısmında yoğunlaşıyor. Ön bölümde alüminyum tarzı tampon eklentileri ile kırmızı detaylarla süslenmiş belirgin bir karter koruması göze çarpıyor. Klasik ön ızgaranın yerini ise nostaljik bir hava katan ve üzerinde retro "SUZUKI" yazısının yer aldığı bal peteği tasarımı alıyor. Aracın arka kısmında özel tasarım bir yedek lastik kılıfı konumlandırılırken, yan marşpiyellerde ve arka tamponda kullanılan metal görünümlü detaylar dikkat çekiyor. Arazi ruhunu perçinleyen kırmızı çamurluk paçalıkları ise bu vahşi tasarımı kusursuz şekilde tamamlıyor.
YENİ KİTE KİMLER, NE KADARA SAHİP OLABİLECEK?
Suzuki’nin "Select Plus" adını verdiği resmi aksesuar kataloğunda yerini alacak olan bu özel parçalar, hem 3 kapılı "Sierra" hem de 5 kapılı "Nomade" gövde tipleriyle tamamen uyumlu olacak.
Japonya'daki yetkili bayilerde 24 Temmuz itibarıyla resmi olarak siparişe açılacak olan bu tasarım kitinin fiyatı, işçilik ve montaj bedelleri hariç tutulduğunda yaklaşık 1700 dolar seviyesinde olacak.