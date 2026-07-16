Tokyo'da ortalığı kasıp kavuran o tasarım kiti nihayet yollarda: Yeni Suzuki Jimny için geri sayım başladı

Arazi sürüşünün ikonik ismi Suzuki Jimny, tam sekiz yıl aradan sonra vahşi ve son derece agresif yeni görünümüyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dördüncü nesliyle tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan model, zamana meydan okumaya devam ediyor. Japon otomotiv devi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği JimnySunlight 2026 etkinliğinde sergilediği konsept modelle kullanıcıların beğenisini ölçmüştü. Gelen son derece olumlu tepkilerin ardından marka, aracı çok daha hırçın bir görünüme kavuşturacak resmi modifikasyon paketi için üretim onayını verdi.