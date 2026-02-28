“Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak duyurulan TOKİ’nin 500 bin konut projesi, bu kez iade kriziyle gündemde. Kura sonucu hak sahibi olamayan yurttaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’nin iadesinde ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtiyor.

ŞİKAYETLER BİR YILDA YÜZDE 213 ARTTI

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, "Şikayetvar" verileri, yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne seriyor. TOKİ hakkında yapılan şikâyetler 2025’e kıyasla 2026’da yüzde 213 artarak 736’ya yükseldi. Özellikle yılın ilk aylarında dikkat çekici bir yoğunluk yaşandı.

16 Şubat haftasında yapılan şikâyet sayısı 192’ye ulaşırken, artış oranı bir haftada yüzde 79 oldu.

MİLYONLAR KURA DIŞI KALDI

Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvururken, kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı. Buna göre yaklaşık 3 milyon 242 bin yurttaş, hak sahibi olamadığı için yatırdığı 5 bin TL’nin iadesini bekliyor.

KURALAR BİTTİ, İADE BAŞLAMADI

29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri birçok ilde tamamlandı. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen, iade sürecinin başlamaması tepki çekti. Yurttaşlar, ne bankalardan ne de TOKİ’den net bilgi alabildiklerini söylüyor.

PARA NEREDE?

Şikâyetlerde en çok adı geçen kurumlar arasında Halkbank ve Emlak Katılım yer alıyor. Başvurucular, e-Devlet’te iade “tamamlandı” görünmesine rağmen paranın hesaplara yatmadığını, ATM ve mobil bankacılıkta “başvuru bulunamadı” uyarısıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

AYLARCA PARALARINI ALAMADILAR

Şikâyet platformlarına yansıyan ifadeler, yaşanan çaresizliği özetliyor. Bazı yurttaşlar iki haftadır, bazıları ise 1,5-2 aydır paralarını alamadıklarını belirtiyor. Sistem hataları, ulaşılamayan çağrı merkezleri ve belirsiz takvim, mağduriyeti daha da derinleştiriyor.

SOSYAL KONUT, SOSYAL MAĞDURİYET YARATTI

Dar gelirli yurttaşların konuta erişimini amaçlayan proje, bu kez binlerce liralık iade sorunuyla gündeme geldi. Ev hayali kuran milyonlar, şimdi aynı şeyi söylüyor:

Ev de yok, para da...

TOKİ cephesinden iade sürecine ilişkin net ve bağlayıcı bir takvim paylaşılmaması, kamuoyundaki tepkiyi her geçen gün büyütüyor.