Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde yer alan 405 arsayı kapsayan dev açık artırma takvimine Ankara’dan 16 ilçeye yayılan 70 taşınmazı dahil etti. Satışa sunulan 70 parselin toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 450 milyon lira olarak hesaplandı.
TOKİ 70 arsayı satışa çıkarıyor: 39 bin liradan başlıyor
TOKİ, 47 ildeki 405 arsayı kapsayan açık artırma listesine Ankara'nın 16 ilçesinden 70 taşınmazı ekledi. Toplam muhammen bedeli 1,45 milyar TL’yi bulan parsellerde işte detaylar ve başvuru tarihi...Kaynak: Diğer
Türkiye genelinde satışa çıkan 405 arsanın toplam muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon lirayı, yüzölçümü ise 1 milyon 767 bin metrekareyi aşıyor. Ankara'daki parseller, sayı bakımından toplam taşınmazların yüzde 17,3'ünü, bedel bakımından ise yüzde 13,5'ini oluşturuyor.
Parsel başına ortalama bedel Türkiye genelinde 26,6 milyon lira olurken, Ankara'da 20,7 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Ankara listesinin en yüksek bedelli taşınmazı Gölbaşı ilçesinin İncek-İmar bölgesinde yer aldı. Konut imarlı 4 bin 415 metrekarelik arsa için 169 milyon 977 bin 500 lira muhammen bedel belirlendi.
Metrekare başına 38 bin 500 liraya denk gelen bu rakam, 6 bin 100 liralık Türkiye ortalamasının 6,3 katına ulaştı.
Öne çıkan diğer yüksek bedelli parseller ise şu şekilde sıralandı:
Etimesgut Bağlıca
3 bin 999 metrekarelik arsa 85 milyon 985 bin lira muhammen bedelle (metrekare fiyatı 21 bin 502 TL) ikinci sırada yer aldı.
Çankaya Dodurga
Konut ve ticaret imarlı 2 bin 442 metrekarelik parselde TOKİ'ye ait hisse 73 milyon 281 bin liradan (metrekare fiyatı 30 bin 9 TL) satışa çıkarıldı.
Satış hisse oranında yapılacağı için alıcı diğer paydaşlarla ortak mülkiyet ilişkisine girecek.
Parsel sayısı bakımından listenin başında Pursaklar yer aldı. İlçedeki 21 taşınmaz, Ankara'da satışa sunulan toplam arsaların yüzde 30'unu oluşturdu.
Sincan'ın Temelli ve Alcı mahallelerindeki arsaların muhammen bedelleri ise 33 milyon TL ile 60 milyon TL arasında değişiyor.
Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sı listeye girdi. Çankaya, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Pursaklar, Mamak, Elmadağ ve Kahramankazan merkeze yakın konumlarıyla dikkat çekerken; Çamlıdere, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Nallıhan, Polatlı, Haymana ve Evren'deki taşınmazlar kırsal ve ilçe merkezlerinde yer aldı.
Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Akyurt, Bala, Çubuk, Kalecik, Kızılcahamam ve Şereflikoçhisar ise bu ihale turunda yer almadı.
Açık artırmada teklifler muhammen bedeller üzerinden açılacak. TOKİ, arsaların büyük bölümünde yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği sunarken, peşin ödemeyi tercih eden alıcılara muhammen bedel üzerinden yüzde 15 indirim uygulanacak.
İncek'teki 170 milyon liralık en pahalı arsa üzerinden yapılan ödeme hesabı ödeme seçeneklerini şöyle ortaya koyuyor:
Peşin Ödeme
Yüzde 15 indirimle 25 milyon 496 bin lira daha az ödenerek arsa 144 milyon 480 bin liraya alınabilecek.
Vadeli Ödeme
42 milyon 494 bin lira peşinatın ardından kalan 127 milyon 483 bin lira 48 aya bölünecek.
Vade farkı hariç aylık taksit yaklaşık 2 milyon 656 bin liraya denk geliyor. Peşin ödememe tercihi 25,5 milyon liralık indirimden vazgeçilmesi anlamına geliyor.
Açık artırmalar 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Fiziki müzayedeler Ankara'da Bilkent Otel, İstanbul'da ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası ihale salonlarında yapılacak.
Salonlara gelemeyen alıcılar Emlak Yönetim'in müzayede sistemi üzerinden çevrimiçi teklif verebilecek.