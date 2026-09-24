TOKİ 70 arsayı satışa çıkarıyor: 39 bin liradan başlıyor

Öne çıkan diğer yüksek bedelli parseller ise şu şekilde sıralandı:

Etimesgut Bağlıca

3 bin 999 metrekarelik arsa 85 milyon 985 bin lira muhammen bedelle (metrekare fiyatı 21 bin 502 TL) ikinci sırada yer aldı.

Çankaya Dodurga

Konut ve ticaret imarlı 2 bin 442 metrekarelik parselde TOKİ'ye ait hisse 73 milyon 281 bin liradan (metrekare fiyatı 30 bin 9 TL) satışa çıkarıldı.