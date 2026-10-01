Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak

TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak

Türkiye'nin otomotiv sektöründe yeni bir yerli marka için hazırlıklar hızlandı. Yüzde 100 yerli sermaye hedefiyle geliştirilen yeni otomobil için sedan ve crossover seçenekleri üzerinde çalışılırken benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor alternatifleri planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 1

Türkiye'nin otomotiv sektöründe yerli üretim çalışmalarına yeni bir proje daha ekleniyor. TOGG'un ardından tamamen yerli sermaye hedefiyle geliştirilen yeni bir otomobil markasının daha yollara çıkması için çalışmalar sürüyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 2

İlk otomobilin yıl sonuna kadar kamuoyuna tanıtılması beklenirken proje kapsamında yalnızca tek bir model üzerinde çalışılmıyor. Sedan ve crossover olmak üzere iki farklı gövde tipi planlanıyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 3

Yeni otomobillerin motor seçeneklerinde de farklı alternatifler değerlendiriliyor. Benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerinin de sunulması planlanıyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 4

YENİ YERLİ OTOMOBİLİ HABAŞ GELİŞTİRİYOR

Merakla beklenen yeni yerli otomobil projesinin arkasındaki şirket ise HABAŞ.

HABAŞ'ın, Honda'nın Gebze'deki eski üretim tesisinde yürüttüğü binek otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması bekleniyor.

Yüzde 100 yerli sermaye hedefiyle yürütülen proje, Türkiye'deki yerli otomobil seçeneklerini artırmayı amaçlıyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 5

İLK ETAPTA İKİ FARKLI MODEL

HABAŞ'ın yeni otomobil markası kapsamında ilk aşamada iki ayrı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu modellerden birinin sedan, diğerinin ise crossover gövde tipinde olması planlanıyor.

Şirketin geliştirdiği modellerde benzinli motor seçeneğinin yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit, yani plug-in hibrit seçeneklerinin de değerlendirilmesi planlanıyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 6

Projenin ilerleyen dönemlerde yalnızca sedan ve crossover modelleriyle sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor. Gelecek aşamalarda SUV ve hafif ticari araçların da ürün gamına dahil edilmesi gündeme gelebilir.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 7

YATIRIMIN DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR EURO

HABAŞ'ın daha önce paylaştığı bilgilere göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar euro olması öngörülüyor.

Binek otomobillerin Gebze'deki eski Honda fabrikasında üretilmesi planlanırken tesisin yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca ulaştırılması hedefleniyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 8

Böylece daha önce Honda tarafından otomobil üretiminde kullanılan tesis, yeni yerli otomobil projesinin üretim merkezi haline gelecek.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 9

TASARIMIN BAŞINDA DÜNYACA ÜNLÜ İSİM VAR

Yeni yerli otomobil projesinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de tasarım süreci oldu.

HABAŞ'ın geliştirdiği otomobillerin tasarım çalışmalarını dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson yürütüyor.

Stephenson, daha önce BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyaca ünlü otomobil markalarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınıyor.

Tasarımcının resmi internet sitesinde de marka adı açık şekilde belirtilmeden yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalışıldığı bilgisi bulunuyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 10

ÜRETİM MERKEZİ GEBZE OLACAK

HABAŞ'ın binek otomobil projesinin üretim ayağının merkezinde Honda'nın daha önce Gebze'de kullandığı fabrika bulunuyor.

Tesisin yeniden otomotiv üretimine hazırlanmasıyla birlikte HABAŞ'ın Türkiye'de yerli sermayeyle yeni bir binek otomobil markası oluşturma hedefinde önemli bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 75 bin araca çıkarılması hedeflenirken burada sedan ve crossover modellerinin üretilmesi planlanıyor.

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TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak - Resim: 11

YIL SONUNDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Çalışmaları devam eden ilk yerli otomobilin yıl sonuna kadar kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

Tanıtımla birlikte otomobilin tasarımı ve teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıların da daha net hale gelmesi beklenirken, modelin satışa çıkacağı tarihe ilişkin gönderilen bilgilerde henüz kesin bir tarih yer almıyor.

HABAŞ'ın yeni projesiyle birlikte Türkiye'deki yerli otomobil üretimine TOGG'un ardından yeni bir marka daha eklenmiş olacak.

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