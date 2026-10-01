TOGG'un ardından yeni yerli otomobil geliyor: Yıl sonunda tanıtılacak

TASARIMIN BAŞINDA DÜNYACA ÜNLÜ İSİM VAR

Yeni yerli otomobil projesinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de tasarım süreci oldu.

HABAŞ'ın geliştirdiği otomobillerin tasarım çalışmalarını dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson yürütüyor.

Stephenson, daha önce BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyaca ünlü otomobil markalarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınıyor.

Tasarımcının resmi internet sitesinde de marka adı açık şekilde belirtilmeden yeni bir Türk otomotiv üreticisinin marka kimliği ve tasarım dili üzerinde çalışıldığı bilgisi bulunuyor.