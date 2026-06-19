Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak

Şirket, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Servis ve Teslimat Merkezlerini devreye alacağını duyurarak, araç sahiplerine bakım, onarım ve teslimat süreçlerinde daha hızlı ve kolay erişim sağlamayı hedeflediğini açıkladı.