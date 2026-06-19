Türkiye'nin mobilite markası Togg, İstanbul'daki kullanıcı deneyimini güçlendirmek için servis ağını genişletiyor.
Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak
Togg, İstanbul’daki kullanıcılarına daha kolay hizmet sunmak amacıyla yeni servis ve teslimat merkezlerini devreye alacağını duyurdu.Kaynak: İHA
Şirket, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Servis ve Teslimat Merkezlerini devreye alacağını duyurarak, araç sahiplerine bakım, onarım ve teslimat süreçlerinde daha hızlı ve kolay erişim sağlamayı hedeflediğini açıkladı.
4 YENİ SERVİS VE TESLİMAT MERKEZİ
Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak.
Şehrin farklı bölgelerinde açılan bu merkezler, araç sahiplerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor.
Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlanan servisler, Togg’un büyüyen müşteri kitlesine erişim kolaylığı sağlıyor.