Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak

Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak

Togg, İstanbul’daki kullanıcılarına daha kolay hizmet sunmak amacıyla yeni servis ve teslimat merkezlerini devreye alacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
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Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak - Resim: 1

Türkiye'nin mobilite markası Togg, İstanbul'daki kullanıcı deneyimini güçlendirmek için servis ağını genişletiyor.

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Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak - Resim: 2

Şirket, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye'de yeni Servis ve Teslimat Merkezlerini devreye alacağını duyurarak, araç sahiplerine bakım, onarım ve teslimat süreçlerinde daha hızlı ve kolay erişim sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

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Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak - Resim: 3

4 YENİ SERVİS VE TESLİMAT MERKEZİ

Togg, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de yeni Togg Servis ve Teslimat Merkezlerini açacak.

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Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak - Resim: 4

Şehrin farklı bölgelerinde açılan bu merkezler, araç sahiplerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor.

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Togg'dan dev yatırım: Bakım ve teslimat daha kolay olacak - Resim: 5

Özellikle yoğun nüfuslu ilçelerde konumlanan servisler, Togg’un büyüyen müşteri kitlesine erişim kolaylığı sağlıyor.

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