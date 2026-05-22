Ülkemizde daha önce Samsunspor'u çalıştıran ve başarılı bir dönem geçiren Thomas Reis için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Thomas Reis Türkiye'ye dönüyor: Süper Lig ekibi takımın başına geçiriyor
Amedspor, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarında Thomas Reis’i gündemine aldı. Süper Lig’e yükselen ı ekibin, deneyimli çalıştırıcıyla temas kurduğu ve Reis’i adaylar arasında üst sıralara yerleştirdiği ifade edildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Amedspor, Süper Lig’e yükselmesinin ardından yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin gündeminde, daha önce Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis yer aldı.
Spor yorumcusu Levent Ümit Erol, Amedspor yönetiminin Alman teknik adamla temas kurduğunu ve deneyimli hocayı takımın başına getirmek istediğini açıkladı.
Süper Lig deneyimi bulunan bir teknik adamla çalışmak isteyen yönetimin, Reis’i listenin üst sıralarında tuttuğu ifade ediliyor.
Levent Ümit Erol’un açıklamalarına göre Amedspor, Thomas Reis için ciddi bir girişim başlattı. Erol, “Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis, Amedspor tarafından aranıyor” ifadelerini kullandı.
Reis için yalnızca Amedspor’un değil, başka kulüplerin de devrede olduğu öne sürüldü. Erol, Beşiktaş'ın da Alman teknik adamı gündemine alabileceğini iddia etti.
Erol ayrıca yaptığı değerlendirmede, “Fakat rota Beşiktaş da olabilir. Yakında Beşiktaş medyasından da bunu detaylıca duyarsınız” dedi.
52 yaşındaki teknik adam, 14 Şubat 2026 tarihinde Samsunspor'dan ayrılmıştı.