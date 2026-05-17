17 Mayıs 2026 Pazar
TFF 2. Lig'e yükselen 6. ve son takım belli oldu: Tarih yazdılar

TFF 3. Lig play-off finalinde 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor’u tarihi bir geri dönüşe imza atarak mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi, TFF 2. Lig'e yükselen 6. ve son takım oldu. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Yükselme Play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor, 35. dakikada öne geçti.

Ceza sahasında topu kapan Yavuz Selim Taşer, attığı golle takımını 1-0 öne taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

TARİHİ DÖNÜŞ

52 Orduspor cephesinde 68. dakikada sahneye çıkan deneyimli forvet Emre Gemici skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. 79. dakikada Aykut Sarıdoğan, Karadeniz ekibini 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

52 ORDUSPOR TFF 2. LİG'DE

Müsabakanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve 52 Orduspor tarihi bir dönüşe imza atıp maçı kazanarak, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de oynamaya hak kazandı.

DÜN DE ÇORLUSPOR 1947 ÇIKMIŞTI

Öte yandan dün oynanan diğer final müsabakasında Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup eden Çorluspor 1947, TFF 2. Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

6 TAKIM YÜKSELDİ!

4 grubun yer aldığı TFF 3. Lig'de 4 ekip de şampiyon olup doğrudan TFF 2. Lig'e çıkmıştı. Dün ve bugün oynanan final maçlarının ardından toplam 6 takım yükselme başarısı gösterdi.

ŞAMPİYON TAKIMLAR

- Kütahya Belediyespor

- İnegöl Kafkasspor

- Bingöl 12 Spor

- Sebat Gençlikspor

